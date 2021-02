Pár husic nilských vyseděl v mrazu mláďata na rybníce v Majetíně

Olomouc - Pár husic nilských vyseděl v mrazivých dnech mláďata na rybníce v Majetíně na Olomoucku. Pravděpodobně je zmátlo poměrně teplé počasí v prosinci, jde o nejčasnější hnízdění tohoto druhu v České republice, sdělil ČTK v tiskové zprávě místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Fotogalerie

"Husice nilské pocházejí z Afriky, ale v minulém století se již úspěšně aklimatizovaly v Anglii a v Nizozemí a odtud se nyní šíří i do střední Evropy. Na střední Moravě hnízdí od roku 2013, kdy měly dvě mláďata na Hradeckém rybníku v Tovačově," uvedl Šafránek.

Od roku 2015 se pár přemístil na štěrkovnu u Krčmaně, kde vyvedl devět mláďat, o rok později zahnízdil asi stejný pár u Krčmaně a měl devět mláďat. V obci Majetín zahnízdily husice nilské poprvé již v roce 2016 a vyvedly čtyři mláďata.

"Jejich letošní hnízdění je zcela výjimečné termínem vylíhnutí mláďat. Poprvé byla pozorována již 30. ledna a bylo jich jedenáct. Nyní jich mají sedm a to asi díky extrémním mrazům a nedostatku přirozené potravy. Husice jsou býložravými vodními ptáky, živí se výhradně vodními rostlinami. Na zimu odlétají na jih Evropy, kde naleznou dostatek vhodné potravy. Jejich zimování u nás není běžné. To, že si v zimě pořídily mláďata, by se dalo označit za zcela nezodpovědné," uvedl Šafránek.