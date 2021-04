Pár bot Kanyeho Westa vydražili za rekordních 1,8 milionu dolarů

New York - Pár sportovních bot Nike Air Yeezy 1, které nosil rapper Kanye West, se dnes vydražil za rekordních 1,8 milionu dolarů (38,5 milionu Kč). Uvedl to organizátor aukce společnost Sotheby's. Cena je třikrát vyšší, než za jakou se podařilo vydražit pár tenisek naposledy, uvedla agentura AFP. Trh se sběratelskými teniskami byl ještě před deseti lety jen na okraji zájmu, ale nyní na sebe přitáhl pozornost širšího publika. Podle analýz francouzské finanční společnosti Cowen by mohl v roce 2030 tvořit 30 miliard dolarů.

Vydražené kožené kotníkové tenisky černé barvy velikosti 12 měl Kanye West na sobě při předávání cen Grammy v roce 2008. Tehdy to byl prototyp, limitovaná edice těchto bot přišla do prodeje až v dubnu 2009 za velkého zájmu mladých nadšenců pro sportovní módu. Pár tehdy stál 350 dolarů, nyní se běžně prodává za dva až čtyři tisíce dolarů. Prototyp do dražby přihlásil newyorský sběratel Ryan Chang.

Velmi žádané boty vydražila tenisková investiční platforma Rares. Firmu založil koncem března bývalý profesionální hráč amerického fotbalu Gerome Sapp. Drobní investoři na ní mohou nakupovat a spoluvlastnit vzácné páry tenisek, které by si sami celé dovolit nemohli. Probíhá to tak, že firma sběratelský pár koupí, uvede jej na svou burzu a zájemci si mohou kupovat jeho akcie podobně jako v případě burzovně obchodovaných podniků. Akcie pak mohou díky této službě zase přeprodat, přičemž cena se mění podle nabídky a poptávky.

Dosavadním nejdražším párem tenisek se staly v polovině loňského srpna boty Air Jordan 1 také od americké firmy Nike. V dražbě organizované společností Christie's za ně zájemce zaplatil 615.000 dolarů (nyní 13,2 milionu Kč).

Před zahájením spolupráce s Westem Nike dávala svým botám jména jen po slavných sportovcích. Po Air Yeezy 1 přišla v roce 2012 ještě další limitovaná kolekce Air Yeezy 2. Rapper měl ale pocit, že mu Nike neplatí odpovídající podíl ze zisku a navázal spolupráci s konkurenčním Adidasem, která byla ještě úspěšnější než s Nike. Jen loni firmě vytvořená značka Yeezy přinesla podle banky UBS, kterou cituje agentura Bloomberg, na tržbách 1,7 miliardy dolarů.