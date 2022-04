Papež zkritizoval Rusko za krutý a nesmyslný konflikt na Ukrajině

Papež František při svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) ve Vatikánu 17. dubna 2022.

Papež František při svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) ve Vatikánu 17. dubna 2022. ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Vatikán - Papež František vyzval světové vůdce, aby vyslyšeli prosby lidu o mír na Ukrajině. Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) dnes nepřímo zkritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu. Letošní Velikonoce označila hlava katolické církve za "Velikonoce válečné".

Ukrajina je podle papeže "těžce zkoušena násilím a destrukcí kruté a nesmyslné války, do které byla zatažena". "Viděli jsme příliš mnoho krve, příliš mnoho násilností... přestaňte s ukazováním svalů, když lidé trpí," dodal František.

Velikonoční mše a následné poselství se letos poprvé po dvou letech odehrály přímo na Svatopetrském náměstí, v předchozích letech papež mši sloužil kvůli pandemii covidu-19 v omezeném režimu uvnitř Svatopetrské baziliky. Na Svatopetrském náměstí a v přilehlém okolí Františkovým slovům naslouchaly desítky tisíc lidí. Vatikán jejich počet odhadl na 50.000, uvedla agentura AP.