Papež vyzval ke skromnější oslavě Vánoc a k pomoci Ukrajincům trpícím válkou

Vatikán - Papež František dnes vyzval k tomu, aby lidé letos slavili skromněji Vánoce a to, co ušetří za dárky či oslavy, poslali Ukrajincům, kteří trpí kvůli válce. Papež to řekl na závěr pravidelné generální audience ve Vatikánu. Podle agentury EFE tak znovu vyjádřil solidaritu s ukrajinským lidem, což ve svých projevech a modlitbách od začátku ruské invaze udělal už mnohokrát. Vatikán zorganizoval řadu humanitárních dodávek na Ukrajinu, naposledy tento měsíc tam poslal termoprádlo, uvedla AP.

"Je hezké slavit Vánoce a dělat večírky, ale snižme letos trochu výdaje na Vánoce. Udělejme si je skromnější, s levnějšími dárky, a to, co ušetříme, pošleme lidem na Ukrajinu, kteří to potřebují," řekla dnes hlava katolické církve. "Mají hlad, je jim zima, tolik jich umírá kvůli nedostatku lékařů a sester. Nezapomínejme na ně," dodal papež.

František od začátku ruské invaze na Ukrajinu letos v únoru vyzývá světové lídry, aby se zasadili o ukončení této války, a snaží se rovněž sám vyvíjet diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru. Minulý týden papeže během tradiční modlitby k Panně Marii, kterou prosil mimo jiné i o mír na Ukrajině, přemohly emoce a když hovořil o válce, zlomil se mu hlas a začal plakat. Asi na půl minuty se musel odmlčet, než mohl pokračovat.

Papež také často hovoří o Ukrajincích jako o mučednících. Při generální audienci minulý týden řekl, že mu válka připomíná jednu fázi holokaustu - operaci Reinhard. Tímto názvem nacisté označovali své plány na vyhlazení Židů a Romů na území Polska za druhé světové války. V listopadu vpád na Ukrajinu papež přirovnal ke genocidě, při níž za sovětského vůdce Josifa Stalina ve 30. letech minulého století zahynuly miliony Ukrajinců.

Minulý měsíc v rozhovoru s jezuitským serverem America Magazine papež označil Rusko za agresora, čemuž se dříve kvůli diplomatickým ohledům vyhýbal.