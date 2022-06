Papež vyjádřil velkou podporu zápasu ukrajinského lidu, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala (čtvrtý zleva) s manželkou Janou přijel 9. června 2022 do Apoštolského paláce ve Vatikánu, aby se setkal s papežem Františkem.

Vatikán - Velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho nynějšímu zápasu vyjádřil papež František při dnešním přijetí českého premiéra Petra Fialy. Šéf české vlády to řekl novinářům ve Vatikánu poté, co opustil Apoštolský palác, kde s hlavou katolické církve strávil přibližně hodinu. Papeže Fiala pozval k návštěvě České republiky. Ačkoliv je podle něj na reakci Vatikánu ještě brzy, premiér věří, že František přijede, pokud mu to dovolí zdravotní stav a bude k tomu mít příležitost.

Část setkání papež a český premiér věnovali ruské agresi na Ukrajině a osudu Ukrajinců, z nichž mnozí nalezli útočiště v evropských zemích, včetně České republiky. "Papež vyjádřil opravdu velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho spravedlivému zápasu. Myslím si, že je pro nás důležité, abychom mysleli na utrpení Ukrajinců a pomáhali jim všemi prostředky, které máme," prohlásil ve Vatikánu český premiér. Papež si podle něj "jasně uvědomuje nespravedlnost ruské agrese".

Fiala, který dnes papeži jako dar kromě jiného přivezl také ukrajinský vyšívaný šál s motivem holubice míru, podle svých slov při setkání s Františkem připomněl veškerou podporu, kterou Ukrajině ČR poskytuje v humanitární i vojenské oblasti.

Papežova návštěva na Ukrajině, o níž se opakovaně uvažuje, by podle českého premiéra měla význam. "Podle mého názoru je papežovým přáním na Ukrajinu jet, musí však pro to být podmínky, včetně zdravotních," uvedl Fiala.

Fiala už před cestou do Říma řekl, že návštěva má politický a společenský význam a že chce pomoci posunout smluvní vztahy mezi ČR a Vatikánem. Kromě toho ale má pro premiéra audience i ryze soukromý a duchovní rozměr, protože ji jako věřící považuje za mimořádnou příležitost osobně hovořit s hlavou katolické církve.

Fiala veze papeži jako dar rodinnou bibli a ukrajinský vyšívaný šál

Papež František při dnešním setkání dostal od českého premiéra darem rodinnou bibli s reprodukcemi středověkých iluminací a ukrajinský vyšívaný šál s motivem holubice míru. Šéf vatikánské diplomacie kardinál Pietro Parolin obdržel miniaturu korunovačních klenotů s českými granáty.

Dary pro papeže i státního sekretáře mají hlavně symbolickou hodnotu. Rodinná bible o 1024 stranách má připomenout končící Rok rodiny, který papež vyhlásil loni v březnu a který bude slavnostně ukončen na Světovém setkání rodin v Římě za necelé dva týdny.

Zmenšenina korunovačních klenotů, které jsou symbolem české státnosti, pak díky použití českých granátů odkazuje i na řemeslnou a klenotnickou tradici.

Vyšívaný šál, který společně vytvořily české a ukrajinské ženy jako symbol solidarity a pomoci po napadení Ukrajiny Ruskem, dostane papež společně s českou trikolórou a ukrajinskou bikolórou.