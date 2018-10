Vatikán - Papež František dnes prohlásí za svaté dvě klíčové osobnosti katolické církve 20. století - pokrokového papeže Pavla VI. a salvadorského arcibiskupa Óscara Romera. Františka oba muži silně ovlivnili, ztělesňují otevřenou církev blízkou chudým a bojující s bezprávím, kterou nynější papež prosazuje, napsala agentura AP. Celkem bude svatořečeno sedm blahoslavených.

Papež Pavel VI., který stál v čele katolické církve od roku 1963 do své smrti v roce 1978, proslul kritikou tehdejších komunistických režimů ve střední a východní Evropě. V roce 1968 odsoudil vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Českého biskupa Štěpána Trochtu a arcibiskupa Františka Tomáška Pavel VI. tajně jmenoval kardinály a kardinála Josefa Berana nechal pohřbít do krypty vatikánské baziliky mezi hroby papežů.

Během svého pontifikátu poctivě plnil cíle, které si určil: pokračování druhého vatikánského koncilu, dialog s východními církvemi, otevřenost k odloučeným křesťanským církvím na Západě a dialog církve s měnícím se moderním světem.

Salvadorský arcibiskup Óscar Romero (1917-1980) pomáhal za občanské války v Salvadoru lidem, které pronásledoval tehdejší režim. Sám byl během mše v březnu 1980 zavražděn takzvanými eskadrami smrti, což byly na vládu napojené oddíly likvidující oponenty režimu.