Papež se zúčastní velikonočních obřadů navzdory nedávným problémům se zdravím

Vatikán - Papež František se zúčastní velikonočních obřadů ve Vatikánu navzdory nedávným zdravotním problémům. Se sloužením mší na Velikonoce, které jsou pro katolíky nejvýznamnějším svátkem, mu budou pomáhat kardinálové. Očekává se, že při svých vystoupeních, například při nedělním poselství Urbi et orbi, hlava katolické církve znovu připomene těžký osud Ukrajiny, která už déle než rok čelí ruské invazi.

Podle oficiálního programu se papež zúčastní všech hlavních obřadů, které jsou na plánu ode dneška, Velkého pátku, do Velikonoční neděle. Například dnes večer to bude křížová cesta u římského Kolosea, kde si katolíci připomínají poslední hodiny života a smrt Ježíše Krista. V sobotu večer bude přítomen velikonoční vigilii a v neděli v poledne přednese poselství Urbi et orbi (Městu a světu).

Očekává se, že papež o Velikonocích bude znovu hovořit o utrpení ukrajinského lidu, který se brání ruské agresi. Loni nesly kříž na Velký pátek dvě ženy z Ruska a Ukrajiny a papež se k situaci na východě Evropy opakovaně vyjadřuje. Na rozdíl od minulých let Vatikán nevydal v předstihu texty, které se budou číst během dnešní křížové cesty.

Kvůli papežově náhlé hospitalizaci v polovině minulého týdne panovaly obavy, že se František nezúčastní veřejných akcí velikonočního týdne. Hlavu katolické církve, která se léčila se zánětem průdušek, ale z nemocnice propustili v sobotu a následující Květnou neděli se papež již zúčastnil mše.