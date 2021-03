Papež se v září vydá do Maďarska, zvažuje i cestu na Slovensko

Vatikán/Bratislava - Papež František oznámil, že se v září vydá do Maďarska. Naznačil také, že při této příležitosti by mohl navštívit Bratislavu. Prohlásil to na tiskové konferenci na palubě letadla, kterým se vracel z Bagdádu do Říma, napsala agentura AFP.

Papež uvedl, že navštíví závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu, který se uskuteční v Budapešti od 5. do 12. září. "Nebude to návštěva země, zúčastním se jen jedné mše. No a Budapešť je jen dvě hodiny cesty autem od Bratislavy, tak proč nenavštívit i Slovensko? Věci se někdy rodí i tímto způsobem," prohlásila hlava katolické církve.

Možnost papežovy cesty do Bratislavy vzápětí přivítala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Jeho návštěva bude zajisté symbolem naděje, kterou tolik potřebujeme," uvedla prezidentka, která Františka pozvala na Slovensko při setkání ve Vatikánu v prosinci loňského roku.

Slovensko naposledy přivítalo na svém území papeže v roce 2003, kdy ve Vatikánu působil Jan Pavel II. Do České republiky naposledy přicestoval v roce 2009 jeho nástupce Benedikt XVI.

Papež František dnes novinářům v letadle mimo jiné též řekl, že ho návštěva Iráku, kde pobýval od pátku, unavila více než předchozí cesty, což přičetl také svému věku. Papež dodal, že neví, kolik dalších cest během svého vládnutí uskuteční. Nevyloučil ale v budoucnosti návštěvu rodné Argentiny, budou-li k tomu vhodné podmínky.