Papež se pomodlil za oběti války v Mosulu, bývalé baště IS

Mosul (Irák) - Papež František dnes ráno zavítal do Mosulu, kde na místním náměstí zahájil třetí den své historické návštěvy Iráku modlitbou za oběti války. Město v letech 2014 až 2017 okupovala teroristická organizace Islámský stát (IS). Už brzy ráno papež přicestoval do Irbílu, správního střediska částečně autonomního iráckého Kurdistánu, kde ho přivítal prezident Ničirvan Barzání a další místní představitelé. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.

Při příjezdu a při modlitbě přítomní provolávali papežovi slávu. Při ceremoniálu zazněly vzpomínky na utrpění v minulosti, řečníci ale také zdůraznili jednotu a toleranci mezi náboženstvími, která v Mosulu nyní panuje.

"Jaká ukrutnost zasáhla tuto zemi, která je kolébkou lidské civilizace," uvedl papež. "Není nám dovoleno vést válku ve jménu Boha," dodala hlava katolická církve.

František se v sobotu při setkání s představiteli dalších náboženství přítomných v Iráku vyslovil proti nábožensky motivovanému extremismu a terorismu. Po ukončení modlitby papež odhalil pamětní desku a na znamení míru pak směrem k nebi vypustil bílou holubici.

Papež má dnes ještě v plánu zavítat do města Karakoš, které patří mezi hlavní střediska křesťanské komunity v Iráku. Ta se od americké invaze výrazně zmenšila, z původních asi 1,5 milionu obyvatel jich zůstalo zhruba 400.000.

Křesťané dnes tvoří zhruba jedno procento populace Iráku. Mnoho křesťanských rodin se do oblasti kvůli obavám z pokračujících násilností ani po porážce IS nevrátilo.

Sobotu, což byl druhý den papežovy návštěvy Iráku, pontifex věnoval dialogu mezi náboženstvími. Navštívil významného šíitského duchovního Alího Sistáního, který vyzval k respektu všech ústavních práv křesťanů v Iráku. Na pláni u starověkého města Uru, odkud podle Bible pocházel prorok Abrahám, jehož uctívají židi, křesťané i muslimové, se pomodlil s dalšími představiteli náboženství.

Návštěvu iráckého Kurdistánu papež ukončí veřejnou mší na hlavním stadionu v Irbílu, kam bude podle organizátorů vpuštěno až 10.000 lidí. Z Iráku papež odcestuje v pondělí ráno.