Papež se omluvil za utrpení dětí v bývalých církevních školách v Kanadě

Vatikán - Papež František se dnes omluvil domorodým obyvatelům Kanady za utrpení, které děti jejich předků musely snášet v internátních církevních školách od 19. století do druhé poloviny minulého století. Papež to učinil při audienci, na níž přijal zástupce Métisů, Inuitů a dalších domorodých národů. Jejich představitelé žádají i omluvu na kanadském území, což by mohl papež podle agentury EFE udělat koncem července.

"Za politováníhodné chování těch členů katolické církve žádám Boha o odpuštění," řekl dnes papež. "Chci vám z hloubi svého srdce říci, že mě to velmi bolí. Připojuji se ke kanadským biskupům s omluvou," dodala hlava katolické církve během audience, na níž kanadští indiáni i zatancovali a přinesli papežovi dárky. Kanadská biskupská konference se veřejně omluvila loni v září a katolická církev také už dříve vyplatila odškodné.

Papež František dnes podle AP také řekl, že se za činy katolických představitelů, které způsobily utrpení domorodých dětí v kanadských školách, stydí. Odsoudil rovněž jejich neúctu ke kultuře kanadských domorodých národů a jejich duchovním hodnotám. "Je to mrazivé pomyšlení, že se někdo snažil ukrást lidem kulturní identitu a oddělit je od jejich kořenů," uvedl papež. Dodal, že to způsobilo nevyřešená mezigenerační traumata.

Papež se se třemi desítkami zástupců domorodých obyvatel Kanady setkal tento týden několikrát a vyslechl si jejich příběhy. Hovořili v nich mimo jiné o nutnosti obnovit důstojnost, o kterou přišli vinou špatného zacházení za dřívějších kanadských vlád.

Kanadský školský systém od 19. století až do 90. let minulého století odděloval děti původních obyvatel od jejich rodin a posílal je do internátních škol, kde byly mnohé z nich týrány, sexuálně zneužívány a trpěly hladem. Podle odhadů expertů v nich zemřelo 4000 až 6000 dětí. Systém byl součástí snah o asimilaci domorodých národů. Podle kanadských vyšetřovatelů bylo takto umístěno do internátních škol a izolováno od rodičů a své kultury přes 150.000 dětí. Zhruba tři čtvrtiny z asi 130 internátních škol provozovala podle agentury AP katolická církev.

Vyšetřovací zpráva kanadských úřadů z roku 2015 označila systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, za "kulturní genocidu".

Už bývalá hlava katolické církve, papež Benedikt XVI. podle agentury EFE požádal o odpuštění za to, co se dělo v kanadských církevních školách. Podle AP se ale Benedikt XVI. výslovně neomluvil, nýbrž vyjádřil "zármutek nad bolestí způsobenou politováníhodným chováním některých členů církve." Se zástupci domorodých obyvatel se bývalý papež setkal v roce 2009.

Rovněž papež František vyjádřil zármutek a lítost, když se loni na jaře našly ostatky 215 dětí v bývalé katolické internátní škole pro domorodé děti v kanadské Britské Kolumbii. Tento nález oživil debaty o tragédii domorodých dětí a volání po spravedlnosti i omluvě od kanadského státu i církve.