Papež prohlásil, že se znepokojením sleduje napětí kolem Ukrajiny

Vatikán - Papež František dnes prohlásil, že se znepokojením sleduje narůstající napětí kolem Ukrajiny. V souvislosti s děním ve východní části Evropy vyzval k mezinárodnímu dni "modlitby za mír", který by měl připadnout na středu 26. ledna. Papež to podle agentury AFP uvedl při své pravidelné týdenní modlitbě a požehnání poutníkům na Svatopetrském náměstí.

Napětí v oblasti podle hlavy katolické církve ohrožuje bezpečnost celé Evropy a mohlo by mít rozsáhlé důsledky. Při diplomatických jednáních o snížení napětí by měly podle Františka jít stranou zájmy jednotlivých stran a uplatnit by se mělo "bratrství".

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi. Moskva požaduje, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance.