Papež přiletěl do Japonska, kde vyzve k jadernému odzbrojení

Tokio/Bangkok - Papež František dnes přiletěl do Japonska, aby zde podobně jako v Thajsku, odkud přicestoval, povzbudil místní katolickou menšinu. Kromě Tokia zavítá i do měst Hirošima a Nagasaki, jež se na konci druhé světové války stala terčem jaderných útoků. Je to první návštěva hlavy katolické církve v Japonsku po 38 letech, naposledy tuto zemi jako první papež navštívil Jan Pavel II. v roce 1981.

Papež bude v Japonsku vyzývat ke globálnímu zákazu jaderných zbraní, což dělá opakovaně. Loni při své cestě do Chile papež vyjádřil obavy, že svět stojí na pokraji jaderné války. Novinářům tehdy na tiskové konferenci ukázal fotografii z Nagasaki, na které je zachycen chlapec, jak nese na zádech svého mrtvého mladšího bratra.

Japonsko je jedinou zemí světa, která se stala terčem jaderného útoku, když Spojené státy svrhly na konci druhé světové války atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. V Hirošimě 6. srpna 1945 na následky výbuchu zemřelo asi 140.000 lidí. Nagasaki potkal stejný osud 9. srpna, výbuch si celkem vyžádal více než 80.000 životů. O šest dnů později Japonsko kapitulovalo a ukončilo tím druhou světovou válku.

Hirošimu a Nagasaki má papež v plánu navštívit v neděli. Pomodlí se tam za oběti atomových bomb a také se sejde s přeživšími. Od dob, kdy jezuita František Xaver v roce 1549 poprvé přinesl na japonské souostroví křesťanství, je právě Nagasaki centrem katolicismu.

Na programu návštěvy Japonska má papež i schůzku s lidmi zasaženými havárií jaderné elektrárny Fukušima, kterou 11. března 2011 poškodilo zemětřesení a následná vlna cunami. Úřady tehdy uzavřely oblast v dosahu 20 kilometrů od elektrárny a evakuovaly 160.000 lidí. Mnozí z nich se doposud nemohli vrátit do svých domovů.

V pondělí se papež v Tokiu setká s premiérem Šinzóem Abem a také s císařem Naruhitem. Na stadionu v metropoli by měl odsloužit mši. Čeká se na to, zda na ní zmíní, že v Japonsku stále existuje trest smrti. Ten František zcela odmítá. Ve 127milionovém Japonsku je katolíků 536.000; hlavními náboženstvími v zemi jsou buddhismus a šintoismus.

Křesťané jsou ale poměrně silně zastoupeni mezi japonskou elitou, možná i díky soukromým křesťanským školám. Dva z bývalých japonských premiérů byli katolíci: Takaši Hara (1918-1921) a nynější ministr financí Taró Aso, který působil jako premiér v letech 2008 až 2009.

Zajímavostí je, že papež se chtěl do Japonska vydat v mládí jako misionář, nakonec se tohoto záměru ale musel vzdát kvůli operaci plic. V Japonsku chce pohovořit i s potomky takzvaných skrytých křesťanů, kteří tajně uchovávali v zemi křesťanskou víru během staletí pronásledování až do zrušení zákazu vyznávání křesťanství v roce 1873.

V Thajsku, které je známé jako oblíbený cíl sexuálních turistů, odsoudil papež v minulých dnech vykořisťování žen a dětí a mluvil o těžkém osudu uprchlíků. V převážně buddhistické zemi také sloužil mše pro místní malou katolickou komunitu a sešel se s králem a premiérem.