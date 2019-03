Vatikán - Papež František přijal rezignaci kardinála, santiagského arcibiskupa a nejvyššího představitele katolické církve v Chile Ricarda Ezzatiho, který se údajně snažil krýt skandál se sexuálním zneužíváním. Dnes o tom informovala agentura Reuters.

V dnešním prohlášení Vatikánu se uvádí, že papež pověřil biskupa Celestina Aóse Braca dočasnou správou santiagské diecéze, dokud nebude jmenován Ezzatiho nástupce.

Sedmasedmdesátiletý Ezzati čelí několika obviněním z krytí sexuálních skandálů v rámci církve. Jeden z nich se týká Oscara Muňoze, bývalého vrcholného funkcionáře na arcibiskupství, který stanul před soudem za obvinění ze znásilnění nejméně pěti dětí. Svá obvinění odmítá. V říjnu využil Ezzati svého práva nevypovídat, když si ho kvůli Muňozově případu předvolal k výslechu státní zástupce.

Jedná se již o osmou rezignaci poté, co se loni na mimořádném zasedání všech 34 chilských biskupů rozhodlo dát své funkce k dispozici. Učinili tak v reakci na 2300stránkovou zprávu vatikánských vyšetřovatelů, jež konstatovala, že chilští církevní představitelé nekonali po obdržení zpráv o pohlavním zneužívání a v některých případech ho i přímo kryli.

Rozhodnutí přijmout Ezzatiho rezignaci přichází v době sílící kritiky katolické církve za její nedostatečnou reakci na desítky let zveřejňované případy sexuálního zneužívání. Oběti pohlavního zneužívání ze strany duchovních tvrdí, že konferenci ve Vatikánu uspořádané na toto téma minulý měsíc, se nepodařilo přijít s konkrétními opatřeními, která by pokračování této praxe do budoucna účinně bránila.

Australský soud minulý týden odsoudil kardinála a bývalého vatikánského činitele zodpovědného za finance George Pella k šesti letům vězení za pohlavní zneužívání chlapců. Jedná se o dosud nejvyššího církevního hodnostáře odsouzeného za sexuální delikt.