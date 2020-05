Papež: Pokud by situace trvala déle, dvě třetiny CK ji nepřežijí

Praha - Pokud by současná pandemická situace trvala další dva, tři měsíce, dostane cestovní ruch takovou ránu, že ji dvě třetiny cestovních kanceláří nemusí přežít. V televizi CNN Prima News to dnes řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Dodal, že kancelářím se dosud nedostalo od vlády žádné základní pomoci k tomu, aby mohly přežít.

Papež věří, že od července se bude dát do několika zemí cestovat. "Jsme nuceni poslouchat odborníky, ale nechceme, aby opatření trvala déle, než je nutné," uvedl. V některých zemích, se kterými se vedou dvojstranná jednání o podmínkách uvolnění cestování (Rakousko, Slovensko), je podle něj epidemiologická situace podobná.

Kritizoval kroky EU v době koronavirové krize. "S názory EU nejsem z hlediska koronaviru komfortní. V podstatě úplně zaspala. Pro mě není nyní unie autoritou, autoritou je pro mě ministerstvo zahraničí," dodal.

Papež již dříve uvedl, že vláda by měla cestovnímu ruchu nyní pomoci vyjednáním dvoustranných dohod se zeměmi s nízkým rizikem nákazy. Měla by docílit toho, aby Češi mohli cestovat bez povinnosti karantény a pro cizince byla stanovena jasná pravidla, jak se v ČR mají chovat a pohybovat.

V první vlně dvoustranných dohod by mohlo být Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko a Maďarsko, kam by mohli lidé vyrazit za příznivé situace třeba už začátkem července. Vyjádřil naději, že by se dohody mohlo podařit uzavřít také s Řeckem a třeba Kanárskými ostrovy.

CK mohou podle nové legislativy místo hotovosti za zaplacené zálohy za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům vystavovat na příslušné částky poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Odvětví každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Cestovní ruch podle státní agentury CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letošní propad kvůli koronaviru se odhaduje na 45 procent.