Papež odletěl na návštěvu Kanady, chce mluvit o obětech z církevních škol

Řím - Papež František dnes ráno odletěl na týdenní návštěvu Kanady, kde chce domorodé obyvatelstvo požádat o odpuštění za utrpení a zneužívání dětí na církevních školách. Letadlo s hlavou katolické církve, jejím početným doprovodem a novináři odstartovalo z římského letiště Fiumicino krátce po 09:00 SELČ a odpoledne dorazí do Edmontonu. Tam se papež v pondělí setká se zástupci Métisů, Inuitů a dalších domorodých národů.

Katoličtí duchovní a misionáři se desítky let podíleli na asimilačním programu určeném původní obyvatele Kanady, který odloučil od rodin na 150.000 dětí. Až 6000 dětí kvůli tvrdému zacházení v internátních školách zemřelo, zhruba tři čtvrtiny z asi 130 internátních škol provozovala katolická církev.

Kanadský školský systém takto fungoval od 19. století až do 90. let minulého století a o obrovském dopadu na domorodou komunitu se ví dlouho. Vyšetřovací zpráva kanadských úřadů z roku 2015 označila systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, za "kulturní genocidu". Loni se ale o dětském utrpení začalo znovu mluvit poté, co se našly ostatky 215 dětí v bývalé katolické internátní škole pro domorodé děti v kanadské Britské Kolumbii.

Papež se letos v dubnu za podíl církve na dlouhodobém strádání dětí a rodin omluvil, když ve Vatikánu přijal zástupce kanadských domorodých národů. Jeho současnou návštěvu Kanady média popisují jako "cestu pokání".