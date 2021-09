Papež na Slovensku zmínil pomoc chudým a varoval před spokojením se s jistotami

Bratislava - Potřebu pomoci chudým zmínil papež František ve svém prvním veřejném projevu při návštěvě Slovenska, na kterou přiletěl dnes odpoledne. Varoval také před spokojením se se stávajícími jistotami. Hlava katolické církve rovněž řekla, že po získání svobody po dřívějším pronásledování projevů náboženské svobody existuje pokušení vnitřního otroctví.

"Jen tehdy, když budeme stát na straně nejslabších, zvláště v tomto bolestivém období, se dostaneme z pandemie skutečně všichni," řekl papež před představiteli církví a náboženských společností. Zároveň ocenil pohostinnost Slováků.

Podle papeže Františka po letech pronásledování náboženských svobod v období komunistického režimu nyní církve čelí pokušení stát se otroky, ale už nikoliv nějakého režimu, ale ještě horšího otroctví, a to vnitřního.

"Pomozme si navzájem, abychom nespadli do pasti uspokojení se chlebem a něčím k tomu. Spokojujíc se s chlebem a jistotami, neztratili jsme snad elán v hledání jednoty, která si vyžaduje oběť? Nezajímejme se jen o to, co může být k užitku jen našim jednotlivým komunitám," řekl papež, který vyzval lidi, aby se zajímali i o svobodu jiných.

Podle papeže lze v Evropě jen stěží očekávat větší průnik křesťanství, když sama církev není sjednocena. Dodal, že nepřekonatelnou překážkou k tomu nemohou být ani historické důvody.

Papež František přiletěl do Bratislavy, na návštěvě Slovenska bude do středy

Papež František dnes odpoledne přiletěl na návštěvu Slovenska, kde setrvá do středy. Přímo na bratislavském Štefánikově letišti ho vítali politici, zástupci církve, institucí i veřejnost. Do země přijela hlava katolické církve z Maďarska, kde dříve během dne sloužila závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu a také se setkala s tamními politiky.

Hned po vystoupení z letadla v Bratislavě děti v krojích přivítaly papeže podle starodávného zvyku chlebem a solí a také mu odevzdaly kytici květů, která byla vytvořena z původních slovenských druhů rostlin a bylin.

Slavnostního uvítacího ceremoniálu přímo na letištní ploše se zúčastnili vrcholní slovenští politici, zástupci institucí i církve, občanské společnosti a veřejnost. Prezidentku Zuzanu Čaputovou doprovodili veřejná ochránkyně práv i bývalý politik a někdejší katolický disident František Mikloško, dále žena, která přežila holocaust, a také ředitelka občanského sdružení, jež je v zemi průkopníkem rozvoje dětské domácí paliativní péče. Podle prezidentské kanceláře zmíněné osobnosti jsou symbolem hodnot, které Čaputovou spojují s papežem, a to ochrana lidských práv, svobody a demokracie a soucit s nejzranitelnějšími. Vítání zahraniční delegace vrcholnými slovenskými politiky už na letišti je v zemi spíše ojedinělé.

Ve slovenské metropoli se papež František podle programu ještě dnes zúčastní ekumenického setkání na nunciatuře. Hlavní část jeho návštěvy katolického Slovenska začne v pondělí. V Bratislavě se postupně sejde s politiky, zástupci občanské společnosti či představiteli židovské komunity.

Na východě země má pak naplánováno kromě jiného setkání s mládeží i Romy. Návštěva hlavy katolické církve na Slovensku, první od roku 2003, vyvrcholí ve středu mší v Šaštíně nedaleko hranic s Českem.

Zájem veřejnosti o účast na veřejných akcích s papežem na Slovensku dosud zaostal za očekáváním. Podmínkou získání vstupenky nejprve bylo plné očkovaní proti nemoci covid-19. Později pak Konference biskupů Slovenska vyčlenila sektory i pro lidi, kteří budou mít pouze potvrzení o testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19. Místa v těchto sektorech s omezenou kapacitou byla v průběhu několika dnů rezervována. V Budapešti na zmíněnou mši s papežem za účasti desítek tisíc lidí úřady podle slovenských médií nevyžadovaly u vstupu potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo o testu na koronavirus.

Podle slovenského listu Sme se papež bude během návštěvy Slovenska přesouvat vozy Škoda Karoq a Enyaq. Právě auta z mladoboleslavské automobilky Škoda Auto jsou dlouhodobě nejprodávanějšími automobily na Slovensku.

Čtyřdenní turné v Maďarsku a na Slovensku je první zahraniční cestou čtyřiaosmdesátiletého papeže poté, co v červenci podstoupil operaci střev.