Papež kritizoval Rusko za zatažení Ukrajiny do války

Papež František při svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) ve Vatikánu 17. dubna 2022. ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Vatikán - Papež František vyzval světové vůdce, aby vyslyšeli prosby lidu o mír na Ukrajině. Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) dnes nepřímo zkritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu. Letošní Velikonoce označila hlava katolické církve za "Velikonoce válečné".

Konfliktu na Ukrajině věnoval 85letý papež většinu svého poselství, ve kterém se tradičně zaměřuje na konflikty na celém světě. Ukrajina je podle papeže "těžce zkoušena násilím a destrukcí kruté a nesmyslné války, do které byla zatažena". "Viděli jsme příliš mnoho krve, příliš mnoho násilností... přestaňte s ukazováním svalů, když lidé trpí," dodal František. Poděkoval rovněž těm, kteří uprchlíky z Ukrajiny přijali.

Moskva tvrdí, že na Ukrajině 24. února zahájila "speciální vojenskou operaci", papež ale tuto terminologii již dříve odmítl, hovoří o válce a již několikrát použil termíny jako neoprávněná agrese a invaze, poznamenala agentura Reuters. Rovněž během své nedávné návštěvy Malty nepřímo kritizoval i ruského prezidenta Vladimira Putina, když hovořil o "potentátovi", který konflikt podněcuje kvůli svým nacionalistickým zájmům.

Velikonoční mše a následné poselství se letos poprvé po dvou letech odehrály přímo na Svatopetrském náměstí, v předchozích letech papež mši sloužil kvůli pandemii covidu-19 v omezeném režimu uvnitř Svatopetrské baziliky. Na Svatopetrském náměstí a v přilehlém okolí Františkovým slovům naslouchaly desítky tisíc lidí. Vatikán jejich počet odhadl na 50.000, uvedla agentura AP.

"Prosím, nezvykejme si na válku!" vyzval papež. "Všichni se zavažme k tomu, že budeme úpěnlivě prosit o mír, z našich balkonů i v našich ulicích! Aby světoví lídři vyslyšeli prosbu lidí o mír," dodal s tím, že neustále myslí na "všechny ukrajinské oběti, miliony uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, rozdělené rodiny, staré lidi, kteří zůstali na všechno sami, i na zničené životy a města srovnaná se zemí".

Papež František na počátku dubna připustil, že by mohl v blízké době zavítat na návštěvu Kyjeva. Kardinál Konrad Krajewski, kterého František před časem vyslal na Ukrajinu, ale řekl, že to nyní není možné. „Svatý otec teď nemůže přijet osobně,“ uvedl v dnes zveřejněném rozhovoru s deníkem Corriere della Sera. Důvod, proč není nyní papežova osobní návštěva na Ukrajině možná, Krajewski neuvedl. Papež ovšem trpí bolestmi kolen, kvůli nimž mimo jiné v sobotu nesloužil ve Svatopetrské bazilice velikonoční vigilii. Že má hlava katolické církve problémy s pohybem, bylo zjevné i z dnešních záběrů ze Svatopetrského náměstí.

Kromě Ukrajiny zmínil papež krátce i další dění, na které podle něj nemůže a nechce zapomenout. Vyzval k usmíření mezi Izraelci a Palestinci a rovněž mezi obyvateli Libanonu, Sýrie, Iráku, Libye, Barmy a Konga, které má v červenci navštívit.

V Jeruzalémě již několik dní probíhají střety mezi Izraelci a Palestinci, důvodem je přístup na posvátné místo, jemuž židé říkají Chrámová hora a muslimové Haram aš-Šaríf (Vznešená svatyně). "Kéž by Izraelci, Palestinci a všichni obyvatelé Svatého města spolu s poutníky mohli zažít krásu míru, žít v bratrství a mít svobodný přístup na svatá místa za vzájemného respektu k právům druhých," uvedl papež František ve svém poselství.