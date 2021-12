Papež František přijel do Atén, kritizoval Evropu za přístup k migrační krizi

Atény - Papež František dnes přicestoval do Atén, kde kritizoval evropské země za přístup k migrační krizi. Evropa je podle něj zasažena nejrůznějšími formami nacionalistického egoismu a její chování je často zablokované a nekoordinované, místo aby byla "motorem solidarity", Hlava katolické církve to prohlásila v projevu v prezidentském paláci.

Fotogalerie

Papež dorazil do Atén dnes ráno. Cílem návštěvy Řecka je posílit vztahy mezi Vatikánem a pravoslavnou církví a zároveň upozornit na neutěšené osudy migrantů, kteří se přes Řecko snaží dostat dál do Evropské unie.

Na letišti v řecké metropoli přivítalo Františka několik dětí v tradičních řeckých oděvech. Jde o první návštěvu papeže v řecké metropoli za posledních 20 let, upozornila agentura AFP. V neděli pontifex navštíví zařízení pro migranty na ostrově Lesbos. Právě tento ostrov už František navštívil v roce 2016, prošel si tehdy uprchlický tábor Moria, setkal se se stovkami uprchlíků a s některými i poobědval. Zároveň s sebou odvezl do Říma tři syrské muslimské rodiny, celkem 12 lidí, z toho šest dětí.

Do Řecka papež zamířil z Kypru, kde se rovněž setkal s migranty. Při velmi emotivní schůzce mimo jiné kritizoval západní společnost za to, že si zvyká na špatné a nelidské zacházení s migranty a je vůči němu netečná. Sběrné tábory v zemích na jižním břehu Středozemního moře, kam míří migranti v případě, že jsou na hranicích s Evropou zahnáni, přirovnal k nacistickým koncentračním táborům a Stalinovým gulagům. "Jsou to místa otroctví," řekl.

V Aténách má dnes papež v plánu schůzky s řeckou prezidentkou Katerinou Sakellaropulosovou a premiérem Kyriakosem Mitsotakisem. Později chce navštívit nejvyššího představitele řecké pravoslavné církve, arcibiskupa aténského Hieronyma II. Rovněž se plánuje setkat s představiteli místní katolické církve, která je v Řecku menšinová.