Papadakisová a Cizeron získali na ZOH zlato v tancích na ledě, Češi byli 16.

Peking - Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron mají po čtyřech světových titulech první olympijské zlato v tancích na ledě. Na hrách v Pekingu po rytmickém tanci předvedli i nejlepší volný tanec a rekordním součtem 226,98 bodu nechali o více než šest bodů za sebou úřadující mistry světa i Evropy Victorii Sinicinovou a Nikitu Kacalapova z Ruska. Čeští krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi si polepšili o jednu příčku na 16. místo.

Papadakisová s Cizeronem na velkém závodě bruslili naposledy na ME 2019, kdy skončili překvapivě až druzí za Sinicinovou a Kacalapovem. Do Pekingu přijeli vylepšit stříbrnou příčku z roku 2018, kdy těsně prohráli s Tessou Virtueovou a Scottem Moirem z Kanady. Zlato získali s přehledem a navázali na dvacet let starý triumf jiných Francouzů Mariny Anissinové a Gwendala Peizerata.

Po čtyřech zlatých medailích z MS a pěti evropských titulech je to jejich jubilejní desátá společná zlatá medaile. Mezi dospělými se na nejvyšší příčky prosadili hned následující rok po seniorském debutu, kdy ještě končili ve druhé evropské i světové desítce. "Myslím, že tomu ještě nevěříme. Upřímně se to zdá být naprosto nereálné. Na tohle jsme čekali. Tohle je medaile, kterou jsme chtěli. Můj mozek to nepobírá," řekla Papadakisová.

Počínaje rokem 2015 nebyli na velkém závodě nikdy hůře než druzí. Šanci vylepšit olympijské stříbro měli až nyní. "Poslední čtyři roky byly jenom o téhle chvíli. Hodně jsme pracovali a bylo to tvrdé. A teď jsme tady. Mám pocit, jako bych sledovala film o svém životě," svěřila se šestadvacetiletá Francouzka. Její o rok starší partner připustil, že si toho z volného tance moc nepamatuje. "Bylo to, jako kdyby se zastavil čas. Nějak tím procházíte a najednou je konec," řekl se smíchem.

Druhou olympijskou medaili v samostatné soutěži tanečních párů získal Kacalapov, který byl v Soči 2014 bronzový s Jelenou Ilinychovou. Tehdy pomohl Rusku i ke zlatu v týmové soutěži. Na tom se podílel i tentokrát se Sinicinovou, ale mohou o něj přijít kvůli dopingu Kamily Valijevové.

Za elitním ruským párem obsadili třetí místo Američané Madison Hubbellová a Zachary Donohue, kteří se po čtvrtém místě z Pchjongčchangu 2018 dočkali olympijské medaile. Nechali o více než tři body za sebou krajany Madison Chockovou a Evana Batese, s nimiž trénují v Montrealu. Ve stejné skupině se připravují i novopečení olympijští šampioni.

Sourozencům Taschlerovým se volný tanec v rytmu tanga podařil a k cestě o jedno místo vzhůru jim pomohlo i zaváhání Poláků Natalie Kaliszekové a Maksyma Spodyrijeva, kteří upadli při závěrečné zvedačce. "Za mě ta jízda byla peckoidní. Konečně, po dlouhé době, jsme zajeli čistou jízdu, což byl skvělý pocit. Od začátku jsme byli v přítomném okamžiku. Na konci jsem tam mohl pustit ty emoce," řekl České televizi Taschler.

Spokojeností zářila i jeho sestra. "Konečně jsme zajeli čistou jízdu, kterou jezdíme v trénincích. Na Evropě byla menší chybička, i na republice se vloudila. Teď to bylo čisté, s energií, moc jsme si to užili a jsme rádi, že práce se vyplatila," pochvalovala si. Tentokrát nebyli tak nervózní jako před rytmickým tancem, kde bojovali o účast ve finálové části závodu. "Řekla jsem si, že není co ztratit. Teď je čas si to užít. V kraťasu jsme si to odpracovali, postupovali jsme," uvedla Taschlerová pro Radiožurnál.

Mladí čeští tanečníci při olympijské premiéře výrazně vylepšili 22. místo z loňského mistrovství světa. Potvrdili výkonnostní růst, který se jim daří pod vedením italského trenéra Mattea Zanniho. "Posunul nás ve všech směrech. Začali jsme s ním pracovat, když jsme dospívali, odletěli jsme s ním do Ameriky. naučil nás novému přístupu ke sportu, myšlení o životě," líčil Taschler. Právě kouč jim v létě 2019 jako první řekl, že jejich otec po dlouhé nemoci zemřel. "Nebereme ho jako trenéra, ale součást rodiny," poznamenala Taschlerová.

Nyní s bratrem trénují pod Zanniho vedením v Itálii a olympijskou účastí splnili rodinný sen. Rámeček s otcovou fotografií držela Taschlerová v ruce při čekání na známky po rytmickém tanci.

Výsledky krasobruslení na ZOH v Pekingu

Taneční páry: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 226,98, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 220,51, 3. Hubbellová, Donohue 218,02, 4. Chocková, Bates (oba USA) 214,77, 5. Guignardová, Fabbri (It.) 207,05, 6. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 205,07, 7. Gillesová, Poirier (Kan.) 204,78, 8. Smartová, Díaz (Šp.) 199,11, 9. Fournierová Beaudryová, Sörensen (Kan.) 192,35, 10. Fearová, Gibbson (Brit.) 191,64 , ...16. Taschlerová, Taschler (ČR) 168,32.