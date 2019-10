Panika není na místě, musíme akorát tvrdě makat, řekl Schleiss

Mladá Boleslav - Na konto hokejistů Vítkovic po velmi slibném rozjezdu nepřibývají body a extraligové porážky mají čím dál výrazněji navrch nad výhrami. Za prvních pět vystoupení měli Ostravané na kontě deset bodů, z dalších šesti stihli přidat jen tři. Útočník Jan Schleiss ale věří, že i přes porážku 3:5 v Mladé Boleslavi se blýská opět na lepší časy.

Pětadvacetiletá opora Vítkovic odmítla jakýkoli náznak paniky v táboře Ostravanů, přestože ti vyšli naprázdno počtvrté za sebou. "Myslím, že by to bylo zbytečné, protože ten začátek sezony jsme hráli fakt super, jen jsme teď měli výpadek. Nejsme tak zkušení, ale panika není na místě. Potřebujeme akorát makat a jít do práce tvrdě znova a znova," řekl Schleiss novinářům.

Dnes nebylo výběru kouče Jakuba Petra nic platné ani vedení 2:0. "Byly tam nějaké fauly a zákroky, zápas se trochu zamotal a na obou střídačkách byly emoce. Bylo to takové rozlítané. Dostali jsme dva góly, ale i tak si myslím, že to dnes bylo na body a hratelné. Škoda, že jsme tady něco neuhráli. S Plzní a se Spartou si myslím, že jsme hráli špatně, ale dnes jsme se vrátili k hokeji ze začátku sezony a alespoň nějaké body jsme urvat mohli. Musíme v tom pokračovat a ještě přidat," prohlásil Schleiss.

Konkrétní momenty, které rozhodly zápas, byly podle něj dva. "Když už jsme dotáhli na těch 3:3, tak si hned další střídání necháme dát gól. To byl asi klíčový moment. Šlapali jsme až do konce, ale tímhle to soupeř zlomil. Samozřejmě tam byla velká škoda i to, že jsme si faulem zkrátili tu pětiminutovou přesilovku. Navíc tam sestřelili Ondru Romana, takže jsme na tu přesilovku nebyli kompletní," připomněl Schleiss.

Jeho tým tlačí bota v defenzivě, během současné série porážek inkasovali Vítkovičtí pokaždé minimálně čtyřikrát, celkem 20 gólů za čtyři utkání. "Určitě je špatné dostávat tolik gólů, když jich budeme dostávat méně, bude to pak stoprocentně lepší i výsledkově. Tohle ale není vůbec o gólmanech, je to o práci celého týmu. A hlavně dostáváme často góly poté, co vyrovnáme nebo dáme vedoucí góly. Hrozně rychle tím pak spadneme na kolena, dostává nás to dolů. Musíme být v obranném pásmu pozornější."

Sám Schleiss se postaral dnes o dva góly, ale radost z nich hodně tlumil výsledek týmu. "Mám z toho smíšené pocity. Při prvním jsem tam prováhal dvě šance, abych s pukem něco udělal. Pak jsem jen vystřelil a prošlo to tam. U druhého gólu mě krásně našel Roberts Bukarts. Těší to, každého to potěší, ale dnes je to na pytel," ulevil si Schleiss.