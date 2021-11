Panelové diskuse evropských občanů jsou klíčovým rysem Konference o budoucnosti Evropy, která představuje průlomový krok v oblasti poradní demokracie v Evropské unii.

Panelové diskuse dávají občanům větší prostor při utváření budoucích politik a ambicí unie. O budoucnosti Evropy bude diskutovat reprezentativní vzorek 800 občanů. Na základě toho vzniknou politická doporučení k hlavním tématům, která se v rámci digitální mnohojazyčné platformy konference řeší.

Tato doporučení budou podkladem pro širší návazné diskuse konané v rámci konference.

Každého ze čtyř panelů se zúčastní 200 evropských občanů vybraných na základě náhodného výběru z 27 členských států. Každá debata se uskuteční na třídenních diskusních zasedáních, přičemž minimálně dvě zasedání se budou konat prezenčně, umožní-li to zdravotní situace.

První zasedání se konala od poloviny září do poloviny října prezenčně v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Druhá zasedání panelových diskusí jsou v plánu v listopadu on-line na dálku. Třetí a závěrečná jednání panelových diskusí se uskuteční prezenčně v těchto vzdělávacích institucích: Institut mezinárodních a evropských záležitostí v Dublinu, Evropský univerzitní institut ve Florencii, College of Europe v Natolinu (Varšava) a Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu.

Všechny evropské panelové diskuse občanů se sejdou nebo odehrají od podzimu 2021 do jara 2022.

Skladba účastníků odráží rozmanitost EU: zeměpisný původ (státní příslušnost a městský/venkovský původ), gender, věk, socioekonomické zázemí a dosažené vzdělání. V každém panelu je alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu.

Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Tato skupina mladých lidí bude mít zvláštní vazbu na Evropské setkání mládeže.

O čem se bude debatovat

Panel č. 1 s názvem „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / mládež, sport, kultura a vzdělávání / digitální transformace“ se zabývá budoucností naší ekonomiky a pracovních míst, zejména po pandemii, přičemž věnuje náležitou pozornost souvisejícím otázkám sociální spravedlnosti. Bude se rovněž zabývat příležitostmi a výzvami spojenými s digitální transformací – jedním z největších projednávaných témat, která jsou zaměřena na budoucnost. Panel se bude rovněž zabývat budoucností Evropy v oblasti mládeže, sportu, kultury a vzdělávání.

Panel č. 2 s názvem „Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“ se zabývá tématy souvisejícími s demokracií, jako jsou volby, účast mimo období voleb, pocit, že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, svoboda sdělovacích prostředků a dezinformace. Zaměřuje se rovněž na otázky související se základními právy a hodnotami, právním státem a bojem proti všem formám diskriminace. Současně řeší i problematiku vnitřní bezpečnosti EU, jako je ochrana Evropanů před teroristickými činy a jinými trestnými činy.

Panel č. 3 na téma „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ se týká dopadů změny klimatu, environmentálních otázek a nových výzev pro Evropskou unii v oblasti zdraví. Tato témata souvisejí také s cíli a strategiemi EU, jako jsou zemědělství, doprava a mobilita, energetika a přechod ke klimaticky neutrální společnosti, výzkum, systémy zdravotní péče, reakce na zdravotní krize, prevence a zdravý životní styl.

Panel č. 4 s názvem „EU ve světě / migrace“ se zabývá úlohou EU ve světě, včetně cílů a strategií pro bezpečnost EU, obranu, obchodní politiku, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, zahraniční politiku, politiku sousedství a rozšíření EU. Tento panel se bude rovněž věnovat tomu, jakým způsobem by se EU měla vypořádat s migrací.

Co se bude dít s názory občanů?

Plenárního zasedání, z nichž to nejbližší se odehraje 17. a 18. prosince ve Štrasburku, se zúčastní 20 zástupců ze všech panelů evropských občanů, přičemž nejméně třetina z nich budou občané mladší 25 let. Budou prezentovat výsledky svých diskusí a projednají je s ostatními účastníky. Panely zohlední příspěvky shromážděné v rámci konference prostřednictvím digitální platformy a poskytnou další podklady pro plenární zasedání konference tím, že vypracují soubor doporučení, ze kterých by unie měla dále vycházet.

Kalendář následujících panelů (2. kolo) Panel 1, schůze 2: 5.–7. listopadu 2021 Panel 2, schůze 2: 12.–14. listopadu 2021 Panel 3, schůze 2: 19.–21. listopad 2021 Panel 4, schůze 2: 26.–28. listopadu 2021