Panel OSN zveřejní zprávu o fyzikálních dopadech klimatických změn

Ženeva - Vzestup hladiny oceánů, tání ledovců, vlny veder a stále ničivější požáry či povodně. O těchto fyzikálních dopadech bude pojednávat dlouho očekávaná zpráva, kterou dnes v Ženevě zveřejní členové Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), který působí při OSN. Dokument bude součástí celkové, již šesté hodnotící zprávy, kterou IPCC vydá v roce 2022. Další dvě části, o dopadech globálního oteplování na společnost a omezení produkce skleníkových plynů, vyjdou v následujícím roce.

Poslední hodnotící zpráva vyšla v roce 2014 a stala se vodítkem pro pařížskou dohodu o klimatu z roku 2015. Letošní report vychází kvůli pandemii později, než bylo plánováno. Odborníci jednají o finální podobě zprávy virtuálně od 26. července.

Očekává se ještě ostřejší varování ohledně rozsáhlých rizik vyplývajících z globálního oteplování. Od posledního posouzení dopadů klimatických změn se zvýšily průměrné teploty i produkce skleníkových plynů.

Za klíčový je považován zejména takzvaný uhlíkový rozpočet, který má předpovědět, jak velké množství emisí může být vypuštěno do atmosféry předtím, než teploty dosáhnou na hranici o 1,5 stupně Celsia vyšší oproti předindustriální úrovni. Překonání této hranice podle vědců spustí nezvratné změny po celém světě.

Odborníci obvykle uvádějí, že k zabránění katastrofy je třeba do roku 2030 omezit emise skleníkových plynů o polovinu a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Aktualizovaný uhlíkový rozpočet by měl sloužit jako vodítko jednotlivým vládám, jejichž představitele v listopadu čeká klimatická konference OSN.

Klimatické změny už teď způsobují přírodní katastrofy po celém světě. Dnešní zpráva by měla ukázat, jak velkou roli hrály v událostech, jako byly požáry v Austrálii na přelomu let 2019 a 2020 nebo letošní smrtící vlny veder na západě Spojených států. Shrne také poznatky o předpovědích pomocí počítačových simulací, které by mohly pomoci se zvládáním extrémního počasí.

Zpráva bude na rozdíl od té z roku 2014 zahrnovat regionální podrobnosti, protože některé země už pociťují dopady globálního oteplování výrazněji než jiné. Panel zveřejní také on-line mapu, na které si uživatelé budou moci zobrazit požadovaný region a předpovědi, co jej čeká.

Dokument rovněž nabídne pět hypotetických scénářů zobrazujících vývoj klimatických změn v následujícím století v závislosti na tom, jak se lidstvu podaří omezit produkci skleníkových plynů. Poslední zpráva obsahovala čtyři možné vývoje, letošní predikce ale bude mnohem podrobnější.

IPCC od svého založení v roce 1988 vydal pět hodnotících zpráv, ve kterých shrnuje vědecké poznatky o klimatických změnách, jejich dopady, budoucí rizika a možná řešení problému. Panel se skládá z vládních představitelů 195 zemí, kteří zprávu vydávají za spolupráce s odborníky a akademiky.