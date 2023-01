Pandemie změnila návyky Čechů, nejčastěji cestují do sousedních zemí

Praha - Pandemie koronaviru změnila návyky Čechů, nejčastěji cestují do sousedních zemí, vyplývá z průzkumu on-line vyhledavače dopravního spojení Omio, který má ČTK k dispozici. Během covidu podle něj byly v Česku nejoblíbenějším hromadným dopravním prostředkem vlaky, v zimních měsících naopak posílila autobusová doprava. Zájem o autobusovou dopravu v prvním měsíci letošního roku oproti lednu 2020 vzrostl zhruba o 22 procent, ukázal průzkum.

Oproti stavu na konci roku 2020, kdy objednávky vnitrostátních cest dvojnásobně převyšovaly zájem o cesty do zahraničí, dnes Češi podle něj více cestují za hranice. Častěji jezdí do sousedních zemí a vyšší popularitě se těší například Slovinsko, Slovensko, Švédsko nebo Turecko. I vlivem konfliktu na Ukrajině se v žebříčku 25 nejnavštěvovanějších zemí posunula nahoru Ukrajina a vypadlo z něj Rusko. Přibylo také například Slovinsko a Srbsko.

Zájem o tři hlavní druhy veřejné dopravy – leteckou, autobusovou a vlakovou – nejvíce opadl zhruba na konci roku 2020, na vrcholu pandemie. Kromě letecké dopravy se od té doby podle průzkumu zájem o vlakovou a autobusovou dopravu opět zvýšil. V případě autobusové dopravy v posledních třech letech zájem kolísal mezi 60 až 80 procenty oproti lednu 2020. Naopak se velice dařilo vlakové dopravě, ta se v některých měsících vyšplhala až o téměř 60 procent oproti lednu 2020, vyplývá z dat.

V posledních měsících se však vlaková doprava propadla zpět na předpandemická čísla a naopak se přes ně přehoupla autobusová doprava. "Dá se očekávat, že to se s příchodem jara a léta zase změní a lidé budou opět více cestovat vlakem, to je totiž jednoznačný trend posledních tří let," uvedl technický ředitel Omio Tomáš Vocetka.

Naopak zájem o leteckou dopravu se během posledních tří let nedostal až na jednu výjimku ani jednou alespoň na polovinu čísel z období před pandemií, tvrdí firma. Během uplynulého roku navíc lámaly rekordy i ceny letenek, například v červenci Češi za letenky museli zaplatit v průměru o 70 procent více než v lednu 2020, vyšší ceny letenek se držely během celého roku, uvedla. Trend se podle ní začal měnit až v posledním měsíci v reakci na nízký zájem.

Společnost Omio byla založena v roce 2013. Rezervovat přes ní lze dopravní spojení v Evropě a v Severní Americe. Každý měsíc ji navštíví přes 30 milionů uživatelů. Společnost zaměstnává více než 300 lidí, vyjma Berlína má kanceláře i v Praze a v Londýně.

Žebříček 25 nejpopulárnějších destinací pro Čechy:

2022 2019 1 Německo Německo 2 Rakousko Rakousko 3 Polsko Polsko 4 Maďarsko Maďarsko 5 Slovensko Itálie 6 Itálie Francie 7 Francie Slovensko 8 Nizozemsko Nizozemsko 9 Ukrajina Španělsko 10 Švýcarsko Švýcarsko 11 Španělsko Spojené Království 12 Spojené Království Ukrajina 13 Belgie Belgie 14 Chorvatsko Chorvatsko 15 Dánsko Dánsko 16 Švédsko Rusko 17 Řecko Portugalsko 18 Portugalsko Řecko 19 Slovinsko Bulharsko 20 Turecko Slovinsko 21 Srbsko Švédsko 22 Bulharsko Rumunsko 23 Rumunsko Turecko 24 Litva Litva 25 Bělorusko Lotyšsko

Zdroj: Omio