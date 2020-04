Pandemie zasáhla přes dva miliony lidí; Trump blokuje peníze WHO

Paříž/Berlín/Moskva - Americký prezident Donald Trump nařídil pozastavit podíl své země na financování Světové zdravotnické organizace (WHO), která podle něj nezvládla včas zareagovat na šíření koronaviru. Trumpovo rozhodnutí kritizují dárci i ostatní země, neboť se tak stalo v době pandemie, kdy WHO peníze potřebuje. Počet nakažených koronavirem ve světě již přesáhl dva miliony a více než 130.000 lidí zemřelo. Španělsko, Itálie a Írán dnes ohlásily méně obětí nemoci covid-19 než za předchozí den, naopak v USA denní bilance 2405 mrtvých dosáhla nového maxima. Evropská komise vyzvala členské státy Evropské unie, aby karanténní opatření uvolňovaly koordinovaně.

WHO na pandemii zareagovala pozdě a příliš se spoléhala na zavádějící čínská prohlášení, řekl na tiskové konferenci Trump. USA, které jsou největším přispěvatelem této agentury OSN, proto dočasně přeruší financování WHO. V mezičase chtějí činnost WHO vyhodnotit; tato prověrka má podle Trumpa trvat 60 až 90 dní.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že rozhodnutí amerického prezidenta lituje. Pokud bude svět rozštěpen, koronavirus trhlin využije, varoval.

Čína vyzvala USA, aby svým závazkům vůči WHO dostály. Podle Moskvy se Washington zachoval sobecky. Jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates, jehož nadace dává WHO po USA největší sponzorské dary, americký krok v době pandemie považuje za nebezpečný. Nákaza dosud postihla už přes dva miliony lidí. Americká Univerzita Johnse Hopkinse, která pandemii celosvětově monitoruje, dnes večer SELČ informovala rovněž o více než 130.000 mrtvých.

Počet obětí koronaviru v USA dnes překonal hranici 30.000, informovala agentura Reuters. V úterý Spojené státy oznámily, že onemocnění covid-19 podlehlo 2364 lidí, což byl dosud nejvyšší denní nárůst zemřelých. Dnešní neúplná bilance je zatím nižší - koronaviru podlehlo přes 1500 lidí, počet nakažených dosáhl 615.000.

Pevninská Čína, do které se nepočítá Hongkong a Macao, dnes oznámila 46 nových případů nákazy, což je o polovinu méně než o den dříve. Většina nově infikovaných jsou opět lidé, kteří přicestovali ze zahraničí. Pevninská Čína eviduje celkem 82.295 infikovaných, z nichž podle Univerzity Johnse Hopkinse 3345 zemřelo.

Rusko ohlásilo 3388 nových výskytů koronavirové nákazy, což je další rekordní nárůst během jediného dne. Celkový počet infikovaných dosáhl 24.490, z nichž 198 lidí zemřelo.

Ve Španělsku zemřelo za předchozí den 523 lidí s nemocí covid-19, je to méně než denní nárůst oznámený v úterý dopoledne, kdy to bylo 567. Infikovaných přibylo pět tisíc. Itálie hlásí za posledních 24 hodin 578 mrtvých, což je rovněž méně než v úterý, kdy země evidovala 602 nových obětí. V porovnání s úterým klesl i počet nově nakažených, virus testy nově potvrdily u 2667 lidí.

Klesající počet denních úmrtí ohlásil i Írán, kde dosud podlehlo nákaze 4777 lidí. Islámská republika je koronavirem nejvíce zasaženou zemí Blízkého východu, nákaza se zde potvrdila u 76.389 lidí.

Ve francouzských nemocnicích a pečovatelských domech na nemoc covid-19 zemřelo už 17.167 lidí. Počet obětí se od úterý zvýšil o 1438, informoval zástupce ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon. Zároveň upozornil, že dnešní bilance je mimořádně vysoká i kvůli tomu, že zdravotníci dodatečně nahlásili úmrtí z prodlouženého velikonočnímu víkendu.

V britských nemocnicích zemřelo za 24 hodin dalších 761 lidí nakažených koronavirem. Celkem má tak země už 12.868 obětí nemoci covid-19. Počet potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 se blíží k hranici 100.000, kterou zatím překonalo jen pět zemí světa. Ani v Belgii krize kolem koronaviru stále nepolevuje a v zemi dnes opět výrazně narostl počet nakažených i obětí nemoci covid-19. Za poslední 24hodinové období se nákaza potvrdila u dalších 2454 lidí, zatímco bylo nahlášeno 283 úmrtí. Další mrtví přibyli i v Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Polsku a nové čtyři oběti hlásí i Slovensko.

V Německu za den podle Institutu Roberta Kocha přibylo 2486 nakažených, poprvé od soboty je to větší denní nárůst než předchozí den. Úmrtí přibylo 285, což je rovněž více, než bylo oznámeno v úterý. Celkem institut registruje 127.584 infikovaných, z toho 3254 lidí zemřelo.

Země se ale v souvislosti s koronavirem začne pomalu vracet do normálu. Od pondělí mohou v celém Německu znovu otevřít obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních. Plán počítá také s postupným otevíráním škol od 4. května. Restaurace zůstanou i nadále uzavřené.

S uvolňováním opatření již začalo rovněž Dánsko, kde se dnes otevřely jesle, školky a první stupeň základních škol. Země tak patří mezi první v EU, které zařízení pro nejmenší děti znovu uvedly do provozu.

EU žádný časový plán obnovování běžného režimu nestanovila. Jak uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, země EU by měly začít uvolňovat omezení postupně, až to vývoj nákazy dovolí. Státy by měly přitom vycházet ze své specifické situace a koordinovat své kroky s ostatními.

Evropská komise schválila České republice státní podporu pro malé a střední podniky, které vyrábějí zdravotnické a ochranné prostředky pro boj s koronavirem. Celková výše pomoci může dosáhnout až jedné miliardy korun.

Předseda Evropské rady Charles Michel dnes řekl, že příští sedmiletý rozpočet EU by měl poskytnout zásadní pomoc při oživování evropských ekonomik po koronavirové krizi. Novou podobu finančního rámce pro období let 2021 až 2027 nyní chystá Evropská komise.

V Belgii rekordně přibylo pozitivních testů, nových úmrtí je 283

Krize kolem koronaviru v Belgii stále nepolevuje a v zemi dnes opět výrazně narostl počet známých nakažených i obětí nemoci covid-19. Za poslední 24hodinové období se nákaza potvrdila u dalších 2454 lidí, zatímco bylo nahlášeno 283 úmrtí, informoval místní krizový štáb. U statistiky infikovaných jde o rekordní nárůst, sousední Nizozemsko naopak ohlásilo nejméně nových případů od 23. března.

Belgická vysílací společnost RTBF podotýká, že za vysokým přírůstkem stojí také stupňování úsilí pokud jde o testování pacientů. Laboratoře za poslední den prověřily skoro 13.500 vzorků.

V západoevropské zemi s populací čítající něco přes 11 milionů obyvatel už mělo pozitivní test 33.573 lidí a úřady evidují 4440 úmrtí spojených s covid-19. Z těch nově ohlášených nastala většina mimo nemocniční péči. Čísla při tom nereflektují pouze události posledního dne, protože podobně jako v dalších zemích jsou úmrtí mnohdy hlášena se zpožděním. Mezi menšími evropskými zeměmi je tak podle médií Belgie postižená nejvíce.

V Belgii dnes jednala bezpečnostní rada státu o vývoji karanténních opatření, podle RTBF bylo ovšem jasné, že jejich platnost bude prodloužena nejméně o další dva týdny, tedy do 3. května. V místních nemocnicích bylo v úterý stále přes 5000 pacientů, z toho přes 1200 ve vážném stavu.

V Nizozemsku jsou čísla z posledních dní o poznání příznivější, ačkoli nově ohlášených 189 obětí znamená nejhorší denní bilanci od začátku minulého týdne. Třetí den po sobě bylo zároveň ohlášeno méně než 1000 nově odhalených případů infekce koronavirem, celkově mělo v zemi pozitivní test 28.153 lidí. Bilance obětí nákazy narostla na 3134 mrtvých.

V britských nemocnicích zemřelo na covid-19 dalších 761 pacientů

V britských nemocnicích zemřelo za 24 hodin dalších 761 lidí nakažených koronavirem. Celkem má tak země už 12.868 obětí nemoci covid-19, informovala dnes agentura Reuters. Počet potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 se blíží k hranici 100.000, kterou zatím překonalo jen pět zemí světa.

Dnešní nárůst počtu obětí covid-19 je nižší, než jaký úřady hlásily v úterý. Tehdy oznámily dalších 778 mrtvých. V pondělí to bylo 717 obětí, o den dříve 737. Nejvyšší denní bilanci - 980 mrtvých - Británie hlásila 10. dubna.

Agentura Reuters upozornila, že skutečný počet obětí nemoci způsobené koronavirem je v Británii o několik stovek vyšší. Oficiální bilance totiž zatím nezahrnuje úmrtí z domovů seniorů a dalších pečovatelských zařízení.

"Testováno bylo 313.769 lidí, z nichž 98.476 vyšly testy pozitivní," uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví. Za 24 hodin přibylo přes 4600 nakažených.

Británie se tak zřejmě brzy zařadí mezi země světa s více než 100.000 nakažených koronavirem. Tuto hranici zatím překonaly Spojené státy, Španělsko, Itálie, Francie a Německo.

V počtu obětí je už nyní Británie pátou nejvíce postiženou zemí po USA, Španělsku, Itálii a Francii. Podle některých vědeckých odhadů by mohla být Británie nakonec nejhůře postiženou zemí v Evropě.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock na své každodenní tiskové konferenci nejprve poděkoval lidem, že zůstávají doma. Británii se podle něj podařilo "zpomalit šíření" viru. Jak dodal, počet volných lůžek pro pacienty ve zdravotnických zařízeních se zvýšil na 2657. Takže země "zatím" může zajistit péči každému, kdo ji potřebuje. Karanténa v Británii podle něj ale nebude zrušena, dokud "to nebude bezpečné".

Hancock rovněž představil detaily nového plánu, který se má týkat boje s nákazou v domovech důchodců. V příštích třech týdnech by tam například měly dostávat "prioritně" veškeré ochranné pomůcky. Slíbil rovněž testování všech obyvatel těchto domovů, kteří budou vykazovat symptomy onemocnění. Jak k tomu poznamenala britská BBC, logisticky to bude znamenat velkou výzvu.

Hancocka hluboce zasáhly příběhy lidí, kteří zemřeli bez svých blízkých po boku. Jak uvedl, podle nových opatření bude umožněno lidem, "když to bude možné", aby se mohli s umírajícím členem své rodiny rozloučit.

Z nemoci covid-19 se na svém venkovském sídle Chequers dál zotavuje premiér Boris Johnson. Podle dnešního prohlášení mluvčího Downing Street se ministerský předseda zatím nevěnuje vládním záležitostem a odpočívá.

Z nemocnice dnes propustili 106letou Connie Titchenovou z Birminghamu. Podle agentury Reuters, která o jejím případu informovala, je Titchenová zřejmě nejstarším člověkem v Británii, který se z nemoci covid-19 zotavil.

Itálie hlásí 578 nových obětí covid-19, méně než v úterý

V Itálii zemřelo za posledních 24 hodin 578 lidí nakažených koronavirem, což je méně než v úterý, kdy země evidovala 602 nových obětí. V porovnání s úterým klesl i počet nově nakažených, virus testy nově potvrdily u 2667 lidí. O den dříve to bylo 2972. Celková bilance obětí činí 21.645, nakažených je 165.155, informovala s odvoláním na italskou civilní ochranu agentura Reuters.

Denní přírůstek nakažených je opět nejnižší od 13. března, čímž Itálie pokračuje v příznivém trendu klesajícího počtu nově infikovaných. Denní přírůstek mrtvých je však v zemi, kterou co do počtu obětí celosvětově překonaly pouze Spojené státy, i nadále vysoký.

V posledních 11 dnech denní bilance obětí kolísala mezi 525 a 636, výrazně poklesla jenom během velikonoční neděle, kdy zemřelo 431 lidí.

Na jednotkách intenzivní péče je nyní 3079 lidí, což je o 107 méně než v úterý. Počet těchto pacientů rovněž v posledních 12 dnech klesá. Z celkového počtu nakažených Itálie prohlásila 38.092 lidí za uzdravené.

V Německu přibylo za den téměř 2500 nakažených koronavirem

Nakažených koronavirem v Německu za den přibylo 2486, poprvé od soboty je to větší denní nárůst než předchozí den. Úmrtí za čtyřiadvacet hodin podle dnešních ranních údajů přibylo 285, což je rovněž více, než bylo oznámeno v úterý. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na data Institutu Roberta Kocha (RKI).

V pondělí bylo v Německu ohlášeno 2082 nových případů nákazy koronavirem a 170 nových úmrtí lidí s nemocí covid-19. Údaje z posledních dnů ale mohly být ovlivněny velikonočními svátky.

Celkem k dnešnímu dni registrují německé úřady podle RKI 127.584 osob infikovaných koronavirem, z toho 3254 lidí zemřelo, uvedla agentura Reuters.

Rusko poprvé zaznamenalo přes 3000 případů koronaviru za den

Rusko dnes ohlásilo 3388 nových výskytů koronavirové nákazy, což je další rekordní nárůst během jediného dne. Celkový počet infikovaných dosáhl 24.490, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb pro boj s infekcí. Nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo během noci dalších 28 pacientů, celkem 198 lidí. "Je to poprvé, co za 24 hodin bylo v Rusku zjištěno více než 3000 nových případů," poznamenala agentura Interfax.

O den dříve přírůstek nových nakažených činil 2774, což byl také denní rekord, připomněl list Kommersant.

Server Newsru.com upozornil, že nově se první případy nákazy potvrdily i v nejvýchodnějším cípu Ruska, na poloostrově Čukotka, a na severu, v Něneckém autonomním okruhu. Posledním z 85 ruských regionů, kde se nákaza dosud neobjevila, zůstává Altajská republika, ležící ve stejnojmenném pohoří v jižní části Sibiře.

První případ nákazy koronavirem, který se počátkem roku začal do světa šířit z Číny, byl v Rusku zaregistrován 31. ledna. Ruská vláda posléze zavedla řadu opatření, uzavřela školy, divadla i hranice a vyhlásila režim nepracovního týdne, který posléze prodloužila do konce dubna. Nyní v zemi fungují pouze klíčové podniky a úřady a otevřené jsou jen lékárny a obchody s prodejem zboží denní potřeby.

S omezením volného pohybu začal podle médií moskevský starosta Sergej Sobjanin, který opatření také postupně zpřísňoval. Od konce března v Moskvě, ale i ve většině regionů, smějí lidé vycházet ze svých domovů jen v nejnutnějších případech.

Ve Španělsku za den 523 obětí covid-19, je to méně než v pondělí

Ve Španělsku zemřelo za předchozí den 523 lidí s nemocí covid-19, je to méně než denní nárůst oznámený v úterý dopoledne, kdy to bylo 567. Infikovaných přibylo pět tisíc, oznámilo dnes ministerstvo zdravotnictví. Podle něj se v zemi dosud nakazilo 177.633 lidí, z toho 18.579 zemřelo a 70.850 se uzdravilo, uvedl deník El País.

Počet nových obětí ve Španělsku je třetí nejnižší v posledních třech týdnech, během nichž se počty nových úmrtí za den pohybovaly až na čtyři výjimky vždy přes 600 a osmkrát byly vyšší než 800. Nejvíce mrtvých s nemocí covid-19 ve Španělsku za den oznámilo ministerstvo zdravotnictví 2. dubna, kdy to bylo dokonce 950 úmrtí.

Počty nových případů nákazy v posledních šesti dnech klesaly a v úterý bylo oznámeno den 3045 nově potvrzených nakažených, což byl nejnižší počet nových případů nákazy za den v předchozích třech týdnech. Dnes bylo oznámeno 5092‬ nových nakažených. Údaje zveřejňované ministerstvem zdravotnictví vždy dopoledne jsou k 21:00 předchozího den.

Podle šéfa úřadu pro nouzové situace Fernanda Simóna jsou ale vyšší počty nově nakažených z úterý ovlivněny větším počtem prováděných testů a také tím, že to byl první den po velikonočních svátcích. "Děláme už více než 20.000 testů denně," řekl dnes Simón.

Fernando Simón nicméně také uvedl, že ministerstvo stále nemá všechna data o úmrtí v domovech pro seniory.

Španělsko je v počtu nakažených koronavirem v absolutních číslech druhou nejhůře zasaženou zemí po Spojených státech, v počtu mrtvých je třetí po USA a Itálii.

Španělská vláda dnes znovu čelila kritice od opozice v parlamentu. Šéf největší opoziční strany Pablo Casado premiéra Pedra Sáncheze obvinil z toho, že mu jde jen o moc. "Vás zajíma jen moc a nám jde o Španěly," řekl šéf lidovců Casado v reakci na snahu premiéra o schůzku s lídry všech parlamentních stran. Sánchez je pozval na čtvrtek a pátek na videokonferenci, jejímž cílem je uzavřít "velkou dohodu o sociální a ekonomické rekonstrukci země". Lidovci ale účast odmítají.

Švýcarsko má skoro 1000 obětí koronaviru, Rakousko takřka 400

V Rakousku se počet obětí koronaviru přiblížil ke čtyřem stovkám, v sousedním Švýcarsku komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehlo skoro tisíc lidí. Vyplývá to z dnešních bilancí zveřejněných rakouským ministerstvem zdravotnictví a švýcarským Spolkovým zdravotním úřadem (BAG).

V Rakousku se dosud nakazilo 14.335 lidí, z nichž 393 zemřelo. Za uzdravené rakouské ministerstvo zdravotnictví považuje 8098 lidí. Zdravotní stav 1001 infikovaných v současné době vyžaduje hospitalizaci, 232 těchto pacientů leží na jednotkách intenzivní péče.

Nejvíce infikovaných připadá na Tyrolsko, odkud je jich hlášeno zhruba 3340, následují Dolní Rakousy (asi 2400 nakažených), Horní Rakousy (2150) a Vídeň (přes 2080 případů). Nejvíce zemřelých eviduje Štýrsko (90) následované Vídní (81) a Tyrolskem (72).

Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, které vedou společnou statistiku, za úterý přibylo 260 na aktuálních 26.336 potvrzených případů. Z těchto nakažených zemřelo 973 lidí, uvedl BAG.

Nejpostiženějším švýcarským kantonem zůstává Ticino na jihu země v sousedství s Itálií. Z Ticina je hlášeno takřka 824 případů na 100.000 obyvatel. S 620 případy na 100.000 obyvatel následuje kanton Vaud na jihozápadě země.

V Belgii rekordně přibylo pozitivních testů, nových úmrtí je 283

Krize kolem koronaviru v Belgii nepolevuje a v zemi dnes opět výrazně narostl počet známých nakažených i obětí nemoci covid-19. Za poslední 24hodinové období se nákaza potvrdila u dalších 2454 lidí, zatímco bylo nahlášeno 283 úmrtí, informoval místní krizový štáb. U statistiky infikovaných jde o rekordní nárůst, sousední Nizozemsko naopak ohlásilo nejméně nových případů od 23. března. Belgie zároveň rozhodla o prodloužení karantény v zemi až do 3. května.

Belgická vysílací společnost RTBF podotýká, že za vysokým přírůstkem stojí také stupňování úsilí, pokud jde o testování pacientů. Laboratoře za poslední den prověřily skoro 13.500 vzorků.

V západoevropské zemi s populací čítající něco přes 11 milionů obyvatel už mělo pozitivní test 33.573 lidí a úřady evidují 4440 úmrtí spojených s covid-19. Z posledních 283 hlášených úmrtí jich na domovy důchodců připadá 63 procent. Čísla při tom nereflektují pouze události posledního dne, protože podobně jako v dalších zemích jsou úmrtí mnohdy hlášena se zpožděním.

Ze všech úmrtí připadá na domovy důchodců 46 procent z nich. Belgie je přitom jedna z mála evropských zemí, která ve své denní bilanci zahrnuje právě i tato úmrtí mimo nemocnice, kdy dané osoby vykazovaly příznaky nemoci, nicméně nákaza u nich nebyla potvrzena. Právě to možná vysvětluje, proč má Belgie pátý nejvyšší počet mrtvých v Evropě, poznamenala agentura Reuters. A je možné, že mnoho jiných zemí čísla o počtu obětí podhodnocuje a mrtvých je daleko více, než udávají tamní vlády, které řeší jen úmrtí v nemocnici, dodala agentura.

Úmrtnost v zemi se pohybuje okolo 12 procent, Belgie je tak nákazou nejvíce postižená malá země v Evropě. Belgický politik Didier Reynders označil počet obětí v domovech důchodců za "znepokojivý". Podle Valerie Victoorové z organizace zastřešující nemocnice a domovy důchodců z Bruselu a Valonska je situace ještě horší. "Je to časovaná bomba," řekl Victoorová agentuře Reuters. "Bylo nám jasné, když to vypuklo v domovech důchodců, že bude těžké to zastavit. Musí být přijata konkrétní opatření, která pomohou ředitelům domovů důchodců a pečovatelům," dodala s tím, že je potřeba udělat vše, aby se současnou "explozi" podařilo zastavit.

Ostatní země na tom mohou být podobně, ale údaje z domovů důchodců do svých statistik nezahrnují. Například v Nizozemsku nemusí být množství úmrtí na koronavirus vůbec zaznamenáno, protože tamní úřady v domovech důchodců příliš netestují. Itálie, která má druhý nejvyšší počet úmrtí na světě po Spojených státech, začala v domovech důchodců testovat teprve minulý týden.

V Belgii bezpečnostní rada státu prodloužila do 3. května karanténní opatření. Podle agentury AFP do konce srpna platí rovněž zákaz všech masových shromáždění, ať již jde o koncerty, festivaly či sportovní akce. V místních nemocnicích bylo v úterý stále přes 5000 pacientů, z toho přes 1200 ve vážném stavu.

V Nizozemsku jsou čísla z posledních dní o poznání příznivější, ačkoli nově ohlášených 189 obětí znamená nejhorší denní bilanci od začátku minulého týdne. Třetí den po sobě bylo zároveň ohlášeno méně než 1000 nově odhalených případů infekce koronavirem, celkově mělo v zemi pozitivní test 28.153 lidí. Bilance obětí nákazy narostla na 3134 mrtvých.