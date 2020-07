Pandemie v USA a Brazílii nepolevuje, problémy má i Španělsko

Ženeva/Washington/Teherán - Pandemie nemoci covid-19 dál rychle postupuje ve dvou nejhůře postižených zemích světa - USA a Brazílii, kde denně přibývá několik desítek tisíc nakažených. Pozornost se ale opět upírá i na evropské země, kde se situace poslední dobou zhoršuje například ve Španělsku, Německu či Rakousku. Írán zaznamenal za poslední den rekordních 235 úmrtí pacientů s koronavirem, Vietnam nařídil dvoutýdenní uzávěru třetího největšího města Danang.

Ve Spojených státech v pondělí podle statistik agentury Reuters přibylo více než 61.000 případů infekce. V posledních dvou týdnech tak denní bilance nakažených neklesly pod 60.000, a třikrát pak překonaly dokonce hranici 70.000. Stát Texas v pondělí jako čtvrtý americký stát překročil hranici 400.000 infikovaných od začátku pandemie, Florida s více než 420.000 případů překonala bilanci státu New York.

Brazílie je v absolutních číslech koronavirem druhou nejhůře zasaženou zemí po Spojených státech a eviduje už více než polovinu ze 4,4 milionu potvrzených případů z Latinské Ameriky. Za posledních 24 hodin přibylo v Brazílii 614 úmrtí v souvislosti s covidem-19 a nákaza se za tuto dobu prokázala u dalších 23.384 lidí. Počet nově potvrzených případů je nižší než v uplynulém týdnu, dlouhodobý trend je ale stále alarmující a podle expertů vrchol epidemie za sebou ještě Brazílie nemá.

Skupina více než 60 sdružení brazilských zdravotníků podala stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu, v níž viní brazilského prezidenta Jaira Bolsonara z genocidy a zločinů proti lidskosti kvůli jeho zlehčování pandemie.

Madridský region od čtvrtka zpřísní opatření proti šíření koronaviru, mimo jiné zkrátí otvírací dobu nočních podniků či zmenší povolené skupiny na veřejnosti, ve kterých budou povinné roušky.

Kvůli vyššímu výskytu nových případů ve Španělsku zavedla od neděle Británie dvoutýdenní karanténu pro lidi vracející se ze Španělska; dnes britská média napsala, že Londýn zvažuje zkrácení této karantény na deset dní v případě negativního testu. Zavedení karantény kritizoval mimo jiné španělský premiér Pedro Sánchez, podle něhož "je ve velké části Španělska výskyt (viru) mnohem nižší než v Británii".

Před cestami do severošpanělských regionů Katalánsko, Aragonie a Navarra dnes varovalo také Německo, v předchozích dnech občany ohledně rizikovosti cest do některých španělských regionů informovaly i úřady v Belgii, Francii nebo Česku. Asociace španělských podnikatelů v cestovním ruchu uvedla, že paralýza místní turistiky kvůli koronavirovým opatřením může znamenat do konce září ztrátu přes 90 miliard eur a do konce roku až 120 miliard, pokud vláda cestovní ruch výrazněji nepodpoří. O práci může do konce roku podle této asociace přijít na 1,5 milionu lidí.

Světová turistická organizace při OSN uvedla, že pandemie připravila od ledna do května světový turistický ruch o tržby ve výši 320 miliard dolarů (přes sedm bilionů Kč). Už teď je to třikrát více než za krize v roce 2009.

Více než stovku nově odhalených případů nákazy za 24 hodin ohlásilo Rakousko, které už má 62 nakažených v alpském středisku Sankt Wolfgang. Šéf německého zdravotního Institutu Roberta Kocha označil situaci kvůli rostoucímu počtu nakažených za znepokojivou. Řecko dál zpřísnilo pravidla ohledně nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorech.

Vietnam kvůli vzrůstajícímu počtu infekcí nařídil dvoutýdenní uzávěru třetího největšího města Danang, ze kterého v minulých dnech evakuoval desítky tisíc lidí, převážně domácích turistů. Čína oznámila 68 nových případů nákazy koronavirem, většinu v novém ohnisku na západě země v Ujgurské autonomní oblastí Sin-ťiang.

Koronavirus se podle WHO nechová sezónně, nutná obezřetnost

Koronavirus se nechová sezónně jako chřipka, a proto je i teď v létě na severní polokouli zapotřebí být obezřetný. Podle agentury Reuters to řekla mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Harrisová. "Lidé stále přemýšlí (o koronaviru) sezónně... Toto je ale nový virus, který se chová odlišně," uvedla Harrisová prostřednictvím virtuálního briefingu uspořádaného v Ženevě. "Bude to jedna velká vlna, která půjde nahoru a dolů," dodala.

Koronavirus SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, se dosud ve světě potvrdil u zhruba 16,5 milionu lidí. V souvislosti s nemocí covid-19, kterou způsobuje, zemřelo podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) přes 654.000 osob.

Nejhůře postižené jsou Spojené státy, které dosud zaznamenaly téměř 4,3 milionu nakažených a 148.000 úmrtí s covidem-19. Druhý nejvyšší počet nakažených eviduje Brazílie, kde se zatím potvrdilo 2,4 milionu případů nákazy a na 87.600 úmrtí s covidem-19. Reálné počty jsou ale vyšší, protože tato největší latinskoamerická země málo testuje.

Co do absolutního počtu úmrtí s covidem-19 je z kontinentů nejhůře zasažena Evropa, kde podle údajů agentury AFP z konce minulého týdne zemřelo už na 208.000 pacientů s covidem-19. Nejvíce úmrtí z evropských zemí eviduje Británie (na 45.800), která je třetí ve světovém srovnání JHU. Druhá v Evropě je Itálie (na 35.100), následovaná Francií (na 30.200) a Španělskem (28.400).

USA hlásí dalších 57.000 potvrzených případů covidu-19

Spojené státy v pondělí zaznamenaly dalších více než 57.000 lidí nakažených koronavirem. Komplikacím spojeným s covidem-19 tam za poslední den podlehlo 679 lidí. S odvoláním na data Univerzity Johnse Hopkinse k 20:30 místního času (2:30 SELČ) to píše agentura AFP, podle níž se jedná o mírně nižší údaje, než tato nejhůře zasažená země na světě hlásila v poslední době. Agentura Reuters však s odkazem na svoje statistiky hovoří o více než 61.000 nově nakažených.

V posledních 12 dnech až do neděle denní počty nově prokázaných nálezů SARS-CoV-2 v USA přesahovaly 60.000, třikrát pak překonaly dokonce hranici 70.000. Na konci minulého týdne tam zemřelo čtyři dny za sebou přes 1000 lidí za 24 hodin v důsledku koronaviru, což se stalo naposledy ke konci května.

Mírný pokles nových případů by ovšem mohl být podle AFP způsoben tím, že je o víkendech omezený provoz v řadě místních laboratoří, které vyhodnocují testy.

Agentura Reuters uvádí, že Texas v pondělí jako čtvrtý americký stát překročil hranici 400.000 infikovaných od začátku pandemie. Kalifornie pak překonala v počtu zemřelých Massachusetts a zařadila se na třetí místo, když za poslední den ohlásila dalších 91 obětí, čímž se jejich celkový počet v tomto státu zvýšil na 8543. Nejvíce zemřelých eviduje stále New York, za ním se nachází New Jersey.

Celkový počet infikovaných od začátku pandemie v zemi je již téměř 4,29 milionu, zemřelých americké úřady registrují lehce přes 148.000. Po krátkém zlepšení na konci jara se situace na řadě míst v USA v posledních týdnech zhoršuje, zejména v jižních a západních státech.

Brazilští zdravotníci viní Bolsonara z genocidy kvůli covidu-19

Skupina více než 60 sdružení brazilských zdravotníků podala stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu, v níž viní brazilského prezidenta Jaira Bolsonara z genocidy a zločinů proti lidskosti kvůli jeho přístupu k pandemii covidu-19. Informují o tom dnes španělská média. Bolsonaro, který nákazu koronavirem před pár dny rovněž překonal, covid-19 dlouhodobě zlehčuje. V Brazílii se koronavirus podle ministerstva zdravotnictví potvrdil dosud u 2,4 milionu lidí, z toho 87.618 v souvislosti s nákazou zemřelo. Reálná čísla jsou ale podle expertů mnohem vyšší.

Brazílie je v absolutních číslech koronavirem druhou nejhůře zasaženou zemí po Spojených státech a eviduje už více než polovinu ze 4,4 milionu potvrzených případů z Latinské Ameriky. Za posledních 24 hodin přibylo v Brazílii 614 úmrtí v souvislosti s covidem-19 a nákaza se za tuto dobu prokázala u dalších 23.384 lidí. Počet nově potvrzených případů je zhruba stejný jako o den dříve a o polovinu nižší než o dva dny dříve, dlouhodobý trend je ale stále alarmující a podle expertů vrchol epidemie za sebou ještě Brazílie nemá.

Tato země s asi 210 miliony obyvatel relativně málo testuje a podle studie univerzity v Sao Paulu, kterou citoval minulý týden server BBC, mohou být reálné počty nakažených v Brazílii až šestkrát vyšší.

Skupina sdružení brazilských zdravotníků, která zastupuje asi milion lidí, podala na Bolsonara stížnost kvůli jeho zlehčování pandemie a odmítání přísných opatření proti šíření nákazy, řekla v pondělí agentuře EFE mluvčí skupiny Célia Regina Costaová. Připomněla také, že Bolsonaro opakovaně označil covid-19 za "chřipičku" a bez roušky chodil na shromáždění svých příznivců, kde mimo jiné bral do náruče děti.

"Toto nezodpovědné chování, které odporuje přístupu mezinárodních zdravotnických úřadů a ohrozilo miliony lidí, je zločin proti lidskosti," stojí ve stížnosti brazilských zdravotníků k haagskému soudu. Mezi zdůvodněními je zmíněn i Bolsonarův apel na užívání léku hydroxychlorochin, který se používá proti malárii a jehož účinek při léčbě covidu-19 není vědecky prokázán. Tento lék může mít navíc vedlejší účinky, jako je například srdeční arytmie.

Bolsonaro se kvůli svému přístupu k pandemii covid-19 dostal v předchozích měsících do konfliktu i s několika guvernéry států brazilské federace, včetně těch, kteří ho předloni podporovali ve volbách. Prezident kritizoval jejich opatření s tím, že omezují chod ekonomiky. Jeho chování řešil i soud, který mu v červnu nařídil nosit roušku na veřejnosti, tedy dodržovat opatření zavedené úřady ve federálním distriktu.

Počet nově nakažených v Rakousku opět přesáhl stovku

Rakousko dnes hlásí 119 nově nakažených za den. V hornorakouském turistickém letovisku Sankt Wolfgang je infikovaných už 62, z toho 56 pracovníků v cestovním ruchu, informoval server oe24.at. V pondělí rakouské úřady registrovaly 86 nově infikovaných - poprvé za šest dnů tak denní počet pozitivně testovaných s virem SARS-CoV-2 vzrostl o méně než stovku. Dnes se ovšem alpská republika vrátila k obvyklejším číslům.

Nejvíce nově nakažených hlásí Vídeň (36) a obě spolkové země sousedící s Českou republikou: Horní Rakousy (30) a Dolní Rakousy (23).

Dosud se přítomnost viru v Rakousku prokázala u 20.677 lidí a 713 jich s koronavirem zemřelo. V nemocnicích aktuálně pobývá 89 pacientů s koronavirem, z toho 15 na jednotkách intenzivní péče.

Novým rakouským ohniskem nákazy je nyní městečko Sankt Wolfgang u jezera Wolfgangsee. Z více než tisícovky testů tam byla infekce prokázána u 62 osob, což je o bezmála desítku více než v pondělí. Zasaženo bylo v Sankt Wolfgangu 17 hotelů a restaurací a jeden obchod. V blízkých obcích Ried/St. Gilgen a Strobl se infekce objevila ve dvou penzionech a na koupališti.

Mezi pozitivně testovanými je 56 pracovníků v cestovním ruchu, jeden turista z Rakouska a pět mladých lidí z okolí. Hornorakouská ministryně zdravotnictví Christine Haberlanderová řekla, že nyní jde o to situaci v Sankt Wolfgangu stabilizovat; v tomto ohledu jsou podle ní úřady na "dobré cestě".

Madridský region zpřísnil opatření kvůli šíření koronaviru

Madridský region od čtvrtka zpřísní opatření proti šíření koronaviru, mimo jiné zkrátí otvírací dobu nočních podniků či zmenší povolené skupiny na veřejnosti, ve kterých budou povinné roušky. Roušky na veřejnosti nařídily tento měsíc všechny španělské regiony s výjimkou madridského a Kanárských ostrovů. O nových opatřeních dnes informovalo vedení madridského regionu.

Předsedkyně madridské regionální vlády Isabel Díazová oznámila, že roušky budou povinné od čtvrtka pro osoby starší šesti let ve všech veřejných prostorách. Lidé se budou moci na veřejnosti shromažďovat maximálně v desetičlenných skupinách; dosud mohlo být na jednom místě až 25 osob, uvedl deník La Vanguardia. Noční zábavní podniky budou muset přestat přijímat nové klienty v jednu hodinu po půlnoci a zavřít nejpozději v 01:30.

Podobné omezení zavedlo tento měsíc například Katalánsko, jehož vedení dočasně opět uzavřelo kina či divadla, omezilo skupiny lidí na veřejnosti na deset členů, nařídilo uzavřít diskotéky a v některých lokalitách zkrátilo otvírací dobu pro restaurace do půlnoci.

Madridský region byl v nynější pandemii nejpostiženější španělskou oblastí, dosud se v něm potvrdilo na 74.700 případů nákazy a na 8450 pacientů s covidem-19 zemřelo. V posledních týdnech hlásí ale nejvíce nových případů Katalánsko, Aragonie či Navarra. Vyšší počty ale už jsou hlášeny i z madridského regionu. Celkem se ve Španělsku potvrdilo 278.782 nakažených koronavirem, z toho 28.434 lidí zemřelo.

V pondělí oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví 855 nových potvrzených případů nákazy, což je o 67 méně než v pátek. O víkendu se čísla nezveřejňovala. Podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví přibylo nejvíce nakažených v Aragonii (474).

Kvůli vyššímu výskytu nových případů ve Španělsku zavedla od neděle Británie dvoutýdenní karanténu pro lidi vracející se ze Španělska; dnes britská média napsala, že Londýn zvažuje zkrácení této karantény na deset dní v případě negativního testu, který se uskuteční osm dní po návratu. Zavedení karantény kritizoval mimo jiné španělský premiér Pedro Sánchez, podle něhož "je ve velké části Španělska výskyt (viru) mnohem nižší než v Británii". Španělská vláda se neúspěšně snažila dojednat zrušení britské karantény pro cesty alespoň z některých regionů hojně navštěvovaných turisty.

Po Británii dnes i Německo zasadilo další ránu španělské turistice, když doporučilo svým občanům nejezdit do Aragonie, Katalánska a Navarry. Také Belgie minulý týden vydala podobné doporučení pro některé španělské regiony a české ministerstvo zahraničí o víkendu upozornilo na vyšší riziko nákazy při cestách do Katalánska, Aragonie, Baskicka či madridského regionu.

Asociace španělských podnikatelů v cestovním ruchu dnes uvedla, že paralýza místní turistiky kvůli koronavirovým opatřením může znamenat do konce září ztrátu přes 90 miliard eur a do konce roku až 120 miliard, pokud vláda cestovní ruch výrazněji nepodpoří. O práci může do konce roku podle této asociace přijít na 1,5 milionu lidí ve Španělsku.

Toto sdružení dnes také vyzvalo k demisi šéfa úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernanda Simóna kvůli jeho pondělním výrokům. Simón na tiskové konferenci komentoval nová opatření Británie a Belgie vůči Španělsku pro mnohé překvapivě. "Ze zdravotního hlediska nám tato rozhodnutí pomohou, zbavují nás totiž rizika," uvedl Simón s odkazem na rovněž vysoké počty nakažených v Británii a Belgii.

Řecko zpřísní ohledně nošení roušek, budou povinné v obchodech

Řecko zpřísní pravidla nošení roušek, takže už od středy budou povinné například v obchodech či bankách. Informoval o tom dnes podle agentury Reuters představitel vlády. Kvůli mírnému nárůstu počtu nakažených koronavirem Atény už před deseti dny zavedly povinnost mít zakrytá ústa a nos v supermarketech, roušky jsou nutné i ve veřejné dopravě.

Podle nového nařízení musí mít lidé roušku například při návštěvě banky, při nakupování v obchodech či v kadeřnictvích, uvedl podle serveru Protagon náměstek řeckého ministra civilní ochrany Nikos Hardalias. V kostelech naopak roušky zatím nebudou potřeba.

"Růst počtu infikovaných v Aténách a Soluni dokazuje, že virus je tu stále s námi. Tyto požadavky jsou v zájmu všech. Situace by neměla vést k panice, ale ani sebeuspokojení není na místě," řekl Hardalias.

Řecko podle odborníků pandemii nemoci covid-19 zvládlo díky včasným opatřením zatím velice dobře. V zemi s 11 miliony obyvatel se dosud potvrdilo 4227 případů nákazy koronavirem, z toho 202 lidí zemřelo. Vrchol epidemie zažilo Řecko koncem března a začátkem dubna, od května už přibývaly spíše jen jednotky nebo nanejvýš nižší desítky případů nákazy denně.

Pro turisty se Řecko otevřelo v půlce června, spolu s vyšším počtem návštěvníků ze zahraničí se ale začalo zvyšovat i množství nově infikovaných. V pondělí úřady informovaly o tom, že za 24 hodin přibylo 35 nových případů, z toho devět nakažených bylo mezi přijíždějícími turisty.

Írán má rekordních 235 úmrtí pacientů s covidem-19 za den

Írán zaznamenal za minulých 24 hodin 235 úmrtí na komplikace spojené s covidem-19. Jde o rekordní denní údaj v zemi, v níž se nákaza potvrdila u téměř 300.000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že do dneška v zemi podlehlo covidu-19 už 16.147 lidí. Jeho mluvčí dodala, že potvrzených případů nákazy je v Íránu 296.273.

Írán patří ve svém regionu k nejpostiženějším státům, počet nakažených tam začal znovu stoupat v polovině dubna, kdy vláda uvolnila předchozí omezení.

Prezident Hasan Rúhání v sobotu občany vyzval, aby se řídili pokyny a dodržovali vzájemnné odstupy. Náměstek ministra zdravotnictví Íradž Harírší vyzval Íránce, aby se zdrželi cest do posvátného města Mašhad na severovýchodě, kde za měsíc počet nakažených stoupl o 30 procent.

Vietnam uzavřel město Danang, Čína se potýká s nárůstem infekcí

Vietnam dnes kvůli vzrůstajícímu počtu infekcí nařídil dvoutýdenní uzávěru třetího největšího města Danang, ze kterého v minulých dnech evakuoval desítky tisíc lidí, převážně domácích turistů. Čína dnes oznámila 68 nových případů nákazy koronavirem, většinu v novém ohnisku na západě země v Ujgurské autonomní oblastí Sin-ťiang, píše agentura Reuters.

Vietnamský Danang eviduje celkem 15 případů, mezi kterými jsou výlučně pacienti a zaměstnanci místní nemocnice. Úřady zrušily veškerou veřejnou dopravu z města a do města a v turisty oblíbeném městě uzavřely pláže, uvádí agentura AP. Od dnešní půlnoci bude na 15 dní přerušena letecká doprava. V neděli vietnamská vláda nařídila tamním 1,1 milionu obyvatel dodržovat karanténní opatření a uzavřít všechny obchody a podniky, s výjimkou těch nezbytných.

V 95milionovém Vietnamu se od propuknutí epidemie nemoci covid-19 nakazilo koronavirem 431 lidí.

Čína se potýká s nárůstem infekcí na západě a severovýchodě země. Úřady v Sin-ťiangu zaznamenaly 57 z 68 nových případů. V regionu se od 16. července, kdy byl oznámený první případ, prokázalo 235 nakažených. Zatím není jasné, kde se první z nich - 24letá zaměstnankyně obchodního centra v hlavním městě této oblasti Urumči - koronavirem infikovala.

Nových šest případů oznámila severovýchodní provincie Liao-ning. Nákaza v provincii začala 22. července a šíří se převážně v přístavním městě Ta-lien východně od Pekingu.

Čínská metropole dnes po více než třech týdnech rovněž zaznamenala dvě nové infekce. Jeden z nich je spojen s ohniskem v Ta-lienu.

V pevninské Číně s více než 1,3 miliardy obyvatel se od přelomu roku koronavirem nakazilo 83.959 lidí, z nichž 4634 zemřelo.

Dalších 106 případů dnes oznámil Hongkong. Velkoměsto pod čínskou správou od středy na týden čeká kvůli narůstajícímu počtu případů zpřísnění koronavirových restrikcí, zakázáno bude shromažďování více než dvou lidí, uzavřou se restaurace a lidé budou muset povinně nosit roušky na všech veřejných místech, a to i ve venkovních prostorách. Hongkong, který má 7,5 milionu obyvatel, od začátku epidemie registruje přes 2880 nakažených a 22 úmrtí s covidem.

Metropolitní oblast japonské metropole Tokio dnes oznámila 266 nových případů nákazy; o den dříve jich zaznamenala 131. V hlavním městě se v červenci nakazilo 5000 lidí; jde o téměř polovinu všech případů zaznamenaných od počátku epidemie, píše agentura Kjódó.

Filipínské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 1678 nových infekcí, země tak hlásí více než 1000 případů denně už 14. den po sobě. Celkem se v zemi se 106 miliony obyvatel od propuknutí infekce potvrdilo 83.673 případů nákazy, počet zemřelých s covidem-19 po započítání čtyř nových úmrtí stoupl na 1947.

Přes 1000 případů denně registruje také Indonésie, kde se nově infikovalo 1748 lidí a 63 pacientů s covidem-19 zemřelo. Země s 267 miliony obyvatel od počátku epidemie eviduje 102.051 infekcí a 4901 úmrtí.