Pandemie přinutila hudebníky skládat lidem písničky na přání

Praha - Skupina českých hudebníků v čele s baskytaristou Janem Lstibůrkem známým ze spolupráce s Tomášem Klusem v rámci platformy Song pro tebe nabízí veřejnosti možnost nechat si vytvořit vlastní písničku na přání. Od května tak vzniklo 20 profesionálních audionahrávek a jeden klip. Muzikanti placenou službu vymysleli v době první vlny koronavirové pandemie, která pozastavila jejich aktivity, a věří, že má potenciál trvalé existence. ČTK o tom za tvůrce informovala Barbora Šmýrová.

Základní variantu obsahující napsání textu a hudby, natočení a nazpívání písně, finální mix a zaslání nahrávky e-mailem nabízejí hudebníci za 14.900 korun.

"Vydali jsme se tak trochu do neznáma, ale ukazuje se, že psát písničky textově i hudebně postavené úplně na tělo konkrétnímu posluchači je velmi vděčná a zajímavá práce. Je to asi stejný rozdíl, jako když šijete oblek jen tak do poličky v obchodě, nebo někomu přímo na míru," uvedl Lstibůrek.

Zadání objednaných písniček byla rozmanitá, ale mírně v nich podle hudebníků převažovala milostná tématika ve skladbách pro novomanžele, k výročí svatby a podobně. Hudebně byli rozkročeni od inspirace rapem, přes rock až ke klasickému popu. Jeden ze zákazníků si objednal i klip, ve kterém sám hraje, a píseň si i sám nazpíval. Jde o řidiče autobusu pražské MHD Jana Šťastného, nadšence svého oboru a youtubera.

U zrodu projektu Song pro tebe stála i česká pobočka společnosti Samsung, která se na jaře s hudebníky spojila a pomohla jim jejich nápad realizovat. "Chceme pokračovat proto, že to nás i další muzikanty a umělce, které jsme do práce zapojili, moc baví. Zdá se, že jsme společně vymysleli životaschopný projekt," podotkl Lstibůrek.