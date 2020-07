Pandemie přinesla nelegální stahování filmů, říká ředitelka fondu

Praha - Během pandemie koronaviru stouplo opět v České republice nelegální stahování filmů. Na panelové diskusi, kterou dnes v Praze pořádal karlovarský filmový festival, to řekla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Situace, kterou zapříčinila koronavirová krize a zavřená kina, by se podle ní měla vzít jako výzva k osvětě, protože mnoho lidí podle ní stále neví, zda si stahuje audiovizuální obsah legálně nebo nelegálně.

"Připravovaná novela autorského zákona obsahuje sice nástroje, které by měly pomoci zneškodňovat nelegální úložiště. Uživatelé by také měli vědět, že když platí za bajty, neznamená to, že platí za autorská práva," uvedla. České legální VOD platformy podle ní jsou stále málo vidět a je třeba posílit jejich propagaci.

Debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období spolupořádala Kancelář Kreativní Evropa a zúčastnili se jí režiséři, zástupci producentů, distributorů či kinařů.

Většina kin v Česku musela zavřít v polovině března po vyhlášení vládních opatření proti šíření koronaviru. Otevřít za přísných a omezujících podmínek mohla 11. května, ale jak dnes uvedl Ivo Anderle z distribuční společnosti Aerofilms, mnozí na to nebyli připraveni, protože se třeba pustili do oprav. Především ale chyběl obsah, tedy nové filmy, a chybějí dosud - především z produkce velkých amerických studií, která čekají na vhodnou dobu, respektive na co nejvíc publika.

"Filmy najednou mají tolik místa, že na to nejsme zvyklí," uvedl Anderle za společnost, která se zaměřuje spíše na evropské či artové filmy. "Kina nemají americké blockbustery. Hrajeme v hodně kinech, ale ne pro více lidí, maximálně je to stejně jako dřív. Hledám tedy filmy, které by měly co největší divácký potenciál, a snažím se využít situace, kdy kina nemají co hrát, a nabídnout jim něco, co bude zajímat co nejvíc lidí," uvedl.

Distribuce formou VOD (Video on Demand, video na vyžádání) zaznamenala během koronavirové krize nárůst zájmu. Podle Anderleho se po opadnutí krize objem takového sledování obsahu vrací zpátky, ale ne tam, kde byl. "Zasáhlo to lidi, na které bychom si netroufli, zájem se vrací na 2,5 až trojnásobek toho, co bylo před krizí," pochvaloval si. Legální nabídka stahování filmů ale v ČR podle něj stále není širší než nabídka toho, co poskytují nelegální servery.