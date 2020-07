Pandemie přeměnila módní kodex oblečení do práce, píše CNN

New York - Svým pánským oblekům šitým na míru, pouzdrovým šatům i vysokým podpatkům dejte sbohem. Nová realita práce z domova rychle přeměnila módní kodex oblečení do práce, což dělá problémy prodejcům formálního kancelářského oblečení. Napsal to server zpravodajské televize CNN.

Ve středu požádala o soudní ochranu před věřiteli společnost Brooks Brothers, která prodávala pánské oblečení a na trhu působila 202 let. Za tu dobu oblékla 40 amerických prezidentů a byla synonymem klasického vzhledu bankéře z Wall Street. Důvodem bankrotu firmy byl propad poptávky po oblecích v době pandemie.

Společnost Ascena Retail Group, která vlastní oděvní řetězce Ann Taylor a Lane Bryant, zvažuje všechny možnosti, jak se udržet nad vodou, když její podnikání tvrdě zasáhl propad nákupů oděvů, včetně oblečení do kanceláře. Ascena plánuje uzavřít nejméně 1200 obchodů, které má v USA, Kanadě a Portoriku na 2800 místech.

Těžké časy zasáhly i Men's Wearhouse. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících přišlo v USA o práci více než deset milionů lidí a miliony dalších pracují z domova, není nákup obleku v současnosti prioritou. Firma Tailored Brands, která vlastní Men's Wearhouse, by tak mohla být dalším kandidátem na bankrot.

Protože stále více pracovních hovorů a jednání se koná z pohodlí domova, oblečení je mnohem uvolněnější. Pozvolný odklon od formálního oblečení ale trvá už roky. Zaměstnavatelé v některých "upnutějších" odvětvích, jako jsou finanční služby, totiž soutěží o talenty s technologickými podniky, které mají svou vlastní, uvolněnější firemní kulturu.

Pandemie by ale mohla ukončit formality navždy. "Bankrot Brooks Brothers je opravdu neuvěřitelný," říká newyorská stylistka Jessica Cadmusová, jejíž klienti pracují většinou ve finančním sektoru. Cadmusová pracovala v Brooks Brothers na začátku své kariéry. "Skutečnost je taková, že trendy v oblečení do práce už se nějaký čas mění a pandemie byla bohužel posledním hřebíkem do rakve," dodává. Podle Cadmusové ještě před pandemií dávali její klienti stále více přednost v oblékání do práce uvolněnějšímu vzhledu a rostl zájem o méně formální oblečení, označované jako casual.

Banka Goldman Sachs loni oznámila, že její zaměstnanci se mohou začít oblékat do kanceláře více ležérně. Tato firma z Wall Street přitom vždy upřednostňovala košile s límečkem a obleky.

"Když vypukl covid-19 a lidé byli nuceni zůstat doma, nákup formálního oblečení do práce se úplně zastavil," pokračuje Cadmusová. Velká část jejích klientů nyní klade důraz na vkusné neformální domácí oblečení, u kterého je hlavní pohodlí. Mužští klienti chtějí nové košile, ale ne kalhoty, ani obleky či obuv. Ženy pak místo šatů a kostýmů chtějí náhrdelníky, náušnice a brože, aby vypadaly dobře při videohovorech.

Někteří lidé se dokonce ani nepřevlékají z pyžama. V červnovém průzkumu společnosti NPD řeklo 47 procent dotazovaných, že během pandemie nosí doma téměř celý den stejné oblečení a téměř čtvrtina uvedla, že přes den dávají přednost sportovnímu oblečení, neformálnímu oblečení na doma nebo oblečení na spaní. "Lidé se zjevně během dne nechtějí několikrát převlékat, zejména za těchto okolností," poznamenala analytička oděvního průmyslu z NPD Maria Rugolová.

Také stylistka Nicola Harrisonová, mezi jejíž klienty patří lidé z finančního sektoru a dalších odvětví, přiznává, že oblečení do práce je teď méně elegantní. Sama je ale proti tomu. Mužům podle ní dává oblek a elegantní ležérní sako dokonalý profesionální vzhled, zároveň ukryjí i mnoho nedostatků. Pro ni je styl casual do určité míry přijatelný. Tmavé džíny, košile a sako jsou přijatelné. Rozhodné "ne" ale říká špatně padnoucím polokošilím nebo oblečení z doby na vysoké škole.

"Aby vám to padlo, je důležité i při ležérním vzhledu, dokonce i při volání přes Zoom," říká Harrisonová. "Jednou věcí, kterou za všech těch šíleností, které se teď ve světě dějí, můžete mít pod kontrolou, je váš vzhled. Tak proč byste se ho měli vzdát?"