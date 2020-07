Pandemie postupuje v USA a opět děsí Evropu i Asii

Měření teploty věřícím, kteří 21. července 2020 přicházeli do mešity v britském Manchesteru.

Měření teploty věřícím, kteří 21. července 2020 přicházeli do mešity v britském Manchesteru. ČTK/AP/Jon Super

Washington/Berlín/Peking - Postup pandemie covidu-19 je ve světě stále rychlejší, za jediný den se podle dnešní nové bilance Světové zdravotnické organizace (WHO) nakazilo rekordních více než 292.000 lidí. Dramatická je dál situace v USA a v Brazílii, kde úřady za poslední den dohromady registrovaly více než 100.000 nových výskytů infekce. Vzestup počtu nových případů ale znepokojuje i Polsko, Španělsko či Německo; Británie odložila další fázi uvolňování restrikcí a Francie umožnila lokálně nařídit nošení roušek. Politické dopady má koronavirová krize v Hongkongu, kde vláda šířením nákazy zdůvodnila odložení voleb.

Na celém světě se koronavirová infekce podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) potvrdila u více než 17,3 milionu lidí, z nichž na 674.000 zemřelo.

Do statistik nyní nejvíce přispívají lidnaté země jako jsou Spojené státy, Brazílie nebo Indie. V USA opět zemřelo více než 1000 pacientů s koronavirem, nakažených přibylo přes 68.000. Podobná čísla přišla i z Brazílie, kde už mají celkově přes 2,6 milionu infikovaných a více než 90.000 úmrtí. V Latinské Americe patří k nejpostiženějším státům rovněž Mexiko, kde už zemřelo přes 46.000 nakažených a které je co do počtu obětí čtvrté na světě.

V Rusku, které registruje přes 830.000 nakažených, přírůstky infikovaných od vrcholu epidemie v první půli května zvolna ale trvale klesají. Příznivé zprávy přicházejí také z Maďarska a Slovenska, nárůst případů ve čtvrtek mírně zpomalil i v Česku. Opačný trend ale nyní vykazuje řada dalších evropských zemí, mimo jiné Polsko, Španělsko, Británie, Německo či Francie.

V Polsku za 24 hodin přibylo rekordních 657 infikovaných a sedm lidí zemřelo. Nejhorší je situace ve Slezském vojvodství, jež sousedí s východem Česka a na něž připadá 227 nových případů.

Británie kvůli rostoucímu počtu infikovaných odložila nejméně o dva týdny plánované uvolnění dalších koronavirových restrikcí a zpřísnila opatření proti šíření viru na severu Anglie. Francouzská vláda dala místním úřadům možnost nařídit lokální povinné nošení roušek na veřejnosti, čehož hned využil region Hauts-de-France na severu země.

Evropská komise oznámila, že díky dohodě s francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi zajistí pro unijní země 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny proti covidu-19.

Ekonomika Evropské unie kvůli koronaviru zaznamenala ve druhém čtvrtletí rekordní propad. Hrubý domácí produkt se proti předchozím třem měsícům snížil o 11,9 procenta, v meziročním srovnání pak o 14,4 procenta, ukázal rychlý odhad Eurostatu. Pokles o 13,8 procenta, což je nejvíce od druhé světové války, zaznamenala ve druhém čtvrtletí i ekonomika Francie.

V Číně, odkud se koncem minulého roku začal nový koronavirus šířit, je z pohledu celkových čísel situace klidná, ovšem 127 nových případů infekce je nejvíce od 5. března. Novým ohniskem nákazy je severozápadní Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang. Rekordních 45 případů ohlásil i Vietnam, který má i první dvě oběti viru. Hongkongská vláda kvůli epidemii o rok odložila parlamentní volby, které se měly konat 6. září.