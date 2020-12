Pandemie nezastavila stavební práce na nejnovějším dubajském megaprojektu

Za necelých 40 týdnů se má v Dubaji uskutečnit světová výstava EXPO 2020, označovaná za největší akci v arabském světě. Město, které kvůli ní vzniklo na poušti na okraji finanční metropole Spojených arabských emirátů (SAE), je zhruba dvakrát větší než Monako.

„EXPO 2020 pokročilo na všech frontách," prohlásila první viceprezidentka světové výstavy Manal Bajátová v rozhovoru s televizí CNBC. „Všichni jsme připraveni a rádi, že v říjnu 2021 můžeme přivítat svět a spojit všechny v duchu naděje a optimismu."

Nákladná akce přichází v době, kdy emirát Dubaj vykázal téměř čtyřikrát horší propad ekonomiky než během světové finanční krize v roce 2009. Zprávy o vakcínách a vývoj tamního života v poslední době dávají však organizátorům naději, že turisté na světovou výstavu přicestují. „Podíváme-li se na nákupní střediska, porozhlédne-li se po městě, vidíme, že lidé se začali cítit bezpečněji a chodí ven," uvedla Bajátová.

Od chvíle, kdy Dubaj v roce 2013 získala hostitelský statut EXPO 2020, byly do tohoto projektu vloženy miliardy dolarů. SAE nyní doufají v návratnost svých investic. Organizátoři stále očekávají, že během šesti měsíců trvání přijde na výstavu 25 milionů návštěvníků, což je počet odpovídající zhruba populaci Austrálie.

V dobách, kdy se lidé mají držet doma, je to hodně optimistická předpověď pro událost tak závislou na turistice. Trajektorii viru a s tím související lockdowny po celém světě je stále nemožné předvídat. Odborníci předpokládají, že sektor cestovního ruchu se plně zotaví v roce 2022 nebo dokonce až 2023, a to bez ohledu na dostupnost vakcíny.

Objevují se také názory, že světové veletrhy jsou minulostí a nejsou tak atraktivní, jako události typu olympijských her nebo mistrovství světa. Podle některých analytiků nebude možná EXPO tak velké, jak si Dubaj původně představovala. Přesto se tým organizátorů a konzultantů výstavy domnívá, že cestovní ruch, tedy odvětví kriticky ovlivněné pandemií covid-19, začíná nabývat na dynamice.

„Myslím, že v červenci se s největší pravděpodobností uskuteční olympijské hry v Tokiu a po obnovení důvěry v hromadné akce není důvod, proč by lidé neměli chtít cestovat na výstavu do Dubaje," uvedl Karim Jetha, hlavní investiční ředitel společnosti Longdean Capital. Každopádně zbývá do zahájení výstavy ještě řada měsíců, a jak upozornila Manal Bajátová, organizátoři dělají všechno pro zajištění bezpečnosti.