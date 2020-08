Pandemie neslábne, Latinská Amerika má 200.000 úmrtí

Brasília/Berlín/Dillí - Desítky tisíc lidí nově nakažených koronavirem a tisíce smrtelných případů hlásí za poslední den nejvíce zasažené země světa. V Latinské Americe a Karibiku si covid-19 vyžádal životy už více než 200.000 lidí, přičemž téměř dvě třetiny z této bilance připadají na Brazílii a Mexiko. Co do počtu mrtvých s koronavirem je tento region po Evropě druhou nejpostiženější částí světa. Přes 50.000 infikovaných přibylo v Indii, epidemická situace se zhoršuje na Filipínách, a v australském státu Viktorie úřady vyhlásily výjimečný stav.

Ve Spojených státech, které mají v absolutních číslech nejvyšší počet nakažených i obětí s covidem-19 na světě, přibylo už pátý den za sebou více než 60.000 nově potvrzených případů koronavirové infekce v rámci 24hodinové bilance. Podle statistik Univerzity Johnse Hopkinse zemřelo v zemi dalších 1051 pacientů s koronavirem. Na Floridě, která je v poslední době jedním z ohnisek nákazy v USA, může snahy zastavit šíření nemoci zkomplikovat blížící se tropická bouře Isaias. Úřady kvůli jejímu očekávanému příchodu zavřely testovací místa zřízená venku ve stanech, protože vichr by je mohl poničit.

V Brazílii za poslední den přibylo 45.392 lidí, u nichž testy prokázaly koronavirus, a zemřelo 1088 osob. Oproti předchozím dnům jsou obě bilance nižší. Ve středu nejlidnatější země Jižní Amerika zaznamenala rekordní hodnoty co do počtu nově infikovaných i obětí. Odborníci se ale shodují, že skutečné počty nakažených jsou mnohem vyšší, protože v Brazílii se málo testuje. To přiznávají i úřady v Mexiku, které dnes oznámilo 9556 nových případů.

Po Spojených státech a Brazílii je třetí nejvíce zasaženou zemí s 1,75 milionem infekcí Indie, kde evidují za den dalších více než 57.000 nakažených. Na Filipínách kvůli zhoršující se situaci lékaři vyzvali vládu, aby v metropoli Manile vyhlásila přísnou karanténu. Řada nemocnic ve městě už má lůžka pro pacienty s covidem zaplněná a další nemocné nepřijímá. Děje se tak v situaci, kdy se v zemi se 107 miliony obyvatel za poslední den počet nakažených zvýšil o 5032 na 103.185.

Jen kvůli nejnutnějším záležitostem smějí nově vycházet z domova obyvatelé australského Melbourne, od svého bydliště se budou moci vzdálit jenom do pěti kilometrů. Toto opatření bude v platnosti až do poloviny září. Stát Viktorie, kde je Melbourne správním střediskem, ohlásil 671 nových případů koronaviru, což je téměř o 300 více než předchozí den.

Naopak v Rusku počet nakažených i případů úmrtí dále klesá, dnes tamní krizový štáb ohlásil 5437 nově infikovaných a 70 obětí.

V Polsku se koronavirus nově potvrdil u 548 lidí, což je o 110 méně než o den dříve, kdy země zaznamenala nejvyšší počet případů od začátku pandemie.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se koronavirem na celém světě dosud nakazilo přes 17,8 milionu lidí a více než 685.000 osob covidem-19 zemřelo.