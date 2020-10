Pandemie a její dopad na euro, korunu, eurozónu i českou ekonomiku

Jakým způsobem zasáhla euro současná pandemie covid-19? Co to bude znamenat pro budoucnost společné evropské měny? Jak se oslabený kurz české koruny vůči euru promítne do dalšího ekonomického vývoje České republiky? Zveme Vás na sérii debat s názvem Euro a Česká republika. První díl byl dnes věnován aktuálnímu tématu euro a koronavirová krize.

Pozvání do diskuze přijal poslanec Evropského parlamentu Ivan Štefanec, který je zároveň předsedou SME Europe, dále prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, výzkumný pracovník Wilfried Martens Centre for European Studies Eoin Drea a vedoucí Českého a mezinárodního úseku v Commerzbank Praha Ľudovít Bán. Moderace se ujme komentátorka Hospodářských novin a Českého rozhlasu Julie Hrstková.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Debatu pořádá Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies a Hanns-Seidel-Stiftung.

Otázky bylo možné klást během živého vysílání na Facebooku IKDP: https://www.facebook.com/events/379390713425147