Pandemický zákon u ÚS jako celek obstál, soud zrušil část o náhradě škod

Brno - Pandemický zákon jako celek před Ústavním soudem obstál. Při rozhodování o návrhu skupiny 22 senátorů za STAN, Piráty a ODS Ústavní soud pouze zrušil část paragrafu o způsobu náhrady škod způsobených pandemickými opatřeními. Náhradu podnikatelům stát po zásahu Ústavního soudu nemůže snížit o výši "návratných finančních výpomocí", může je ale nadále snížit o výši dotací a jiných podpor. Škoda musí být prokazatelná a podnikatel musí prokázat, že jí nebylo možné zabránit. Rozhodnutí je platné ode dneška.

Vláda schválila pandemický zákon letos v únoru. Umožňuje uzavírat obchody, služby a další provozy, omezovat volnočasové a hromadné akce a řeší také mechanismus odškodňování. Obecně poskytuje právní rámec k řešení pandemických situací mimo nouzový stav, který je určený pro nejtěžší období.

Podle soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka soud shledal pandemický zákon ústavně konformním. "Zákon jako celek z ústavně právního hlediska obstál. Stát musí mít efektivní nástroje jak pandemii zvládat a nelze se vyhnout plošným zásahům do lidských práv," uvedl Fenyk. Dodal, že na jeho dodržování mohou dohlížet soudy. Zákon má omezenou platnost do konce února příštího roku a záleží na příští vládě Petra Fialy (ODS), jestli se bude zabývat prodloužením jeho platnosti a případnými úpravami. Prezident Miloš Zeman by novou vládu měl jmenovat v pátek.

Podle senátora Jana Horníka (STAN) je pozitivní, že soud zrušil nejkřiklavější část zákona. Ocenil také, že soud konstatoval, že je v pořádku, že zákon byl schválený v Parlamentu za pouhých 12 dnů. "Možná jsme měli větší očekávání, ale chápeme situaci, v jaké byl zákon přijat. Doba byla zlá a výjimečná," řekl Horník. Opozice v únoru podmiňovala přijetím zákona souhlas o prodloužení nouzového stavu.

Senátoři však upozorňují na to, že Ústavní soud nevyřešil situaci dvojího právního režimu, jak navrhovali. Krizový zákon, na jehož základě je možné vyhlásit nouzový stav, totiž poskytuje podnikatelům, jichž se opatření dotknou, větší ochranu než pandemický zákon. Právník a europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který senátory u Ústavního soudu zastupoval, řekl, že zatímco krizový zákon vnímá jako součást škody zavřeným provozovnám i ušlý zisk, pandemický zákon dává nárok pouze na náhradu prokazatelné škody. "U restauratérů jsou to například zkažené potraviny, které nestihl kvůli zavření spotřebovat," uvedl Polčák. Vláda by tak teoreticky mohla volit mezi krizovým a pandemickým zákonem tak, aby mohla vyplácet nižší náhrady.

Nyní tak záleží na Fialově vládě, která jako opozice zákon kritizovala, zda jej upraví. "Jako senátoři to budeme požadovat, případně se do toho můžeme vložit sami," řekl Horník.