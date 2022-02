Pandemickou novelu Sněmovna znovu projedná dnes odpoledne

Praha - Spornou novelu pandemického zákona, kterou ve čtvrtek vetoval Senát, bude Sněmovna projednávat od dnešního odpoledne. ČTK to po jednání sněmovního grémia sdělili předsedové koaličního klubu KDU-ČSL Marek Výborný a opozičního klubu ANO Alena Schillerová. Politici nevylučují dlouhou debatu. Předchozí schvalování vládní předlohy trvalo kvůli obstrukcím poslanců SPD více než 35 hodin.

Pandemická novela by měla být prvním bodem řádné schůze, která začíná odpoledne. Ještě před tím by měl složit mandát poslanec STAN Jan Farský, a to kvůli několikaměsíční stáži ve Spojených státech. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) udělá opět maximum, aby novela pandemického zákona nebyla schválena, řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura.

Očekává se, že rozsáhlá bude už diskuse v úvodním bloku, v němž poslanci navrhují změny programu schůze. Je pravděpodobné, že Sněmovna si dnes odhlasuje možnost nočního jednání. Ve čtvrtek se poslanci musejí sejít z podnětu ANO na mimořádné schůzi k růstu cen energií a ke koronavirové pomoci podnikatelům. V pátek bude Sněmovna projednávat v úvodním kole návrh státního rozpočtu na letošní rok.

Dalšími body řádné schůze po pandemické novele budou podle Výborného žádosti o vydání předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo a o vydání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) k soudnímu řízení v kauze někdejší městské karty opencard.

Pandemická novela především rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senátoři ale i její další kritici poukazují na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování předlohy ve stavu legislativní nouze.

Pro přehlasování senátního veta je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů jich má při kompletní účasti 108.