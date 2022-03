Pančochová skončila ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně devátá

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Snowboardistka Šárka Pančochová skončila devátá, Kristián Salač dvanáctý a Jakub Hroneš patnáctý ve slopestylu na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně. Snowjam v Krkonoších vyhrála suverénně favorizovaná sedmnáctiletá Japonka Kokomo Muraseová a mužům kraloval Novozélanďan Tiarn Collins.

Finálový den začal v areálu ve Svatém Petru kvůli větru s hodinovým zpožděním. Muraseová, bronzová olympijská medailistka v Big Airu z Pekingu, kde skončila ve slopestylu desátá, vyhrála ziskem 89,25 bodu z vydařené druhé jízdy. Ale i 87,25 bodu z první by jí na triumf stačilo. Druhá skončila s odstupem třinácti bodů Kanaďanka Jasmine Bairdová.

Pančochové ani jedna finálová jízda nevyšla. V první i druhé spadla hned na prvním skoku. V první desítce v závodě SP se celková vítězka disciplíny z roku 2014 umístila po roční pauze.

"Velká škoda, nepodařila se mi bohužel odjet jízda, což mě mrzí. Byly náročné podmínky, bylo to dost ledové a v jedné jízdě mi fouklo hodně po směru, ve druhé do protisměru," řekla Pančochová, bronzová medailistka ze Snowjamu z roku 2016. "A uvidíme, příští rok třeba znovu," dodala s úsměvem.

Mužští reprezentanti startovali ve finále závodu SP poprvé a ani jim se nepovedlo zajet čistě. Dvacetiletý Salač měl lepší druhé kolo, ale na překážce se na dopadu přetočil a dostal 46,25 bodu. O tři roky mladší Hroneš spadl v obou jízdách, ve druhé jen jednou, což stačilo na 23,75 bodu.

"Hodnocení je docela těžký, byla tam chyba, ale jinak jsem za účast ve finále rád a hodnocení je z toho pohledu docela kladný," řekl Salač a pochvaloval si atmosféru. "Bylo to crazy. Přijet dolů po povedené jízdě a slyšet to burácení je hrozně super," řekl Salač, kterého čeká příští týden ještě poslední závod sezony SP ve švýcarském středisku Silvaplana.

"Škoda, že mi to nevyšlo. Ale doufám, že to nebylo moje poslední finále a v příštím už to budu odjíždět po svých," řekl špindlerovský rodák Hroneš. Z Krkonoš bude nyní spěchat do finského Vuokatti, kde se zúčastní Evropského olympijského festivalu mládeže.

Výkony Salače a Hroneše daly vzpomenout na úspěšné vystoupení Petra Horáka, který byl na Snowajmu v rámci Světového poháru ve slopestylu v roce 2015 čtvrtý.

Collins si druhé vítězství v kariéře zajistil druhou jízdou, za kterou dostal jako jediný z mužů přes devadesát bodů - 90,25. Druhý skončil o tři a půl bodu zpět Švéd William Mathiesen.

Muži: 1. Collins (N. Zél.) 90,25, 2. Mathisen (Švéd.) 86,75, 3. Winkelmann (USA) 85,50, ...12. Salač 46,25, 15. Hroneš (oba ČR) 23,75.

Pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Collins 200, 2. Vockensperger (Něm.) 181, 3. Toutant (Kan.) 145, ...42. Salač 22, 44. Hroneš 22.

Ženy: 1. Muraseová (Jap.) 89,25, 2. Bairdová (Kan.) 76,25, 3. Burriová (Švýc.) 72,25, ...9. Pančochová (ČR) 16,75.

Pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Muraseová 260, 2. Bairdová 174, 3. Peperkampová (Niz.) 171, ...34. Pančochová 29.