Pančochová měla v Big Airu blízko k finále, nakonec ale kvalifikací neprošla

ČTK/AP/Jae C. Hong

Snowboardistka Šárka Pančochová ČTK/AP/Jae C. Hong

Peking - Snowboardistce Šárce Pančochové nevyšla na olympijských hrách v Pekingu kvalifikace ani v její třetí disciplíně Big Airu. Po nezdarech v nejoblíbenějším slope stylu a na U-rampě měla ale tentokrát k postupu blízko, od dvanáctičlenného finále ji nakonec na můstku v bývalém průmyslovém areálu na západě města dělilo 4,5 bodu a skončila čtrnáctá.

Jednatřicetileté Pančochové, která se jako první freestylistka v historii kvalifikovala na olympiádu ve všech třech disciplínách, se v úvodním skoku nevydařil dopad skoku backside 900 malone. "Stresovala jsem se v první jízdě, spadla jsem na blbosti, na které jsem už dávno nespadla. Je to trik, který mám fakt naskákaný na sto procent," řekla Pančochová novinářům.

Ve druhém pokusu zvládla backside 720 a na závěr frontside 720 s chycením za zadní špičku prkna. "Protože se mi nepodařil první skok, tak jsem pak musela improvizovat a taktizovat. Myslela jsem si, že by mi to mohlo s těmahle trikama vyjít do finále. Mám je víc na jistotu, proto jsme je zvolila," uvedla juniorská mistryně světa v Big Airu z roku 2008.

Chvíli držela poslední postupové místo. Nakonec ji třetími pokusy překonaly v součtu bodů za dva nejlepší skoky dvě soupeřky a odsunuly ji mimo finálovou dvanáctku. "Trošičku jsem si představovala, že odjedu lépe druhý skok, který by mě možná posunul do finále. Jsem ale ráda, že se mi povedlo odjet dva skoky, že jsem tam třikrát nespadla. To je vždycky úspěch," konstatovala.

Jejím nejlepším výsledkem ze čtyř účastí pod pěti kruhy tak zůstane páté místo ze slope stylu na olympijských hrách v Soči 2014.

Z prvního místa postoupila Zoi Sadowská Synnottová a po triumfu ve slope stylu, v němž získala pro Nový Zéland první zlato ze zimních her, má šanci na další medaili. Z druhého místa postoupila stejně jako ve slope stylu Kokomo Muraseová, třetí v kvalifikaci byla další Japonka Reira Iwabučiová.

Finále je na programu v úterý.