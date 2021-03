Pančochová je rozvážnější a cílí na čtvrtou olympiádu

Silvaplana (Švýcarsko)/Praha - Snowboardistka Šárka Pančochová ve třiceti letech patří do skupiny nejstarších freestylistek. Na rozdíl od náctiletých soupeřek je rozvážnější a nejde do všeho po hlavě, ale pořád se zlepšuje, a tak nemá důvod končit. Ráda by příští rok patřila k medailovým adeptkám na olympijských hrách v Pekingu.

Freestylovou sezonu ukončila držitelka křišťálového glóbu z roku 2014 o víkendu nejlepším výsledkem sezony. Ve slopestylu Světového poháru skončila ve Švýcarsku desátá. "Škoda, že jsem nepostoupila do finále, bylo to fakt o kousek. Příště to vyjde," řekla v rozhovoru ČTK a k zimě dodala: "Bylo jenom pár závodů, ale za mě to bylo docela dobrý. Mohlo se trochu víc jezdit a užít si snowboarding."

Na prkně se cítí dobře a základem je, že je v rámci možností zdravá. "Musím to zaklepat," řekla Pančochová, která loni podstoupila operaci kotníku a má dlouhodobě problém s rameny. "Ale nějak to funguje. Cvičím a jsem docela v pohodě. Při jízdách mě nic nebolí, to je vždycky bonus," usmála se.

Na překážkách a skocích je ale opatrnější, než bývala. "Víc přemýšlím nad tím, co má smysl. Jsem rozvážná a myslím, že to není na škodu. Mám spoustu zkušeností a nemusím si už nic dokazovat," uvedla vicemistryně světa ve slopesylu z roku 2011.

Věří, že stále patří mezi deset nejlepších freestylistek. "Triky na to mám," podotkla s tím, že je ale náročné konkurovat nastupující generaci. "Je to těžký, když tam je šestnáctiletá Japonka (Kokomo Muraseová), která se toho nebojí. Já si to kolikrát rozmyslím, ale pořád jezdím dobře," konstatovala Pančochová.

Konec kariéry zatím v plánu nemá. "Moc nad tím nepřemýšlím. Jezdím a baví mě to. Pořád se zlepšuju. Čekám, až se budu zhoršovat, abych mohla skončit, ale ještě se to neděje," pronesla. Především z ní čiší, že snowboarding je její životní styl. "Nejde jenom o závodění, ale hlavně o snowboarding jako takový. Ten sport mě baví."

Myslí ale i na výsledky. Aktuálně je kvalifikovaná na hry v Pekingu ve všech třech disciplínách (slopestyle, U-rampa a Big Air) a na svoji čtvrtou olympiádu by ráda jela a nebyla jen do počtu. "Chtěla bych zajet třeba medaili, minimálně o to zabojovat," vyhlásila účastnice her ve Vancouveru 2010, v Soči 2014, kde skončila pátá ve slopestylu, a v Pchjongčchangu 2018.

Nyní zkouší i novou disciplínou. Pustila se i do freeridových závodů, sjíždění kopců ve volném terénu. "Je to docela sranda. Je třeba to nakoukat, rozmyslet cestu a pak máte jeden pokus to sjet a předvést nějaké triky ze skalek. Je to úplně něco jiného, kreativita je tam větší. Můžu si vybrat svoji lajnu," řekla nadšeně.

Freeridové starty jsou ale zatím jen na zkoušku a rozptýlení. "Je to taková výplň po sezoně. Freestylu dávám, co to jde," ujistila Pančochová.