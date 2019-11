Panattoni připravuje novou zónu u Nýřan na území po bývalém dolu

Nýřany (Plzeňsko) - Nadnárodní developerská skupina Panattoni připravuje u Nýřan na severu Plzeňska průmyslovou zónu Panattoni Park Nýřany Terminál. Upravuje rozsáhlé území, na němž byly černouhelné doly, tepelná elektrárna, betonárna i provoz na výrobu limonád, octa a droždí. Nová zóna bude mít díky dostatečné kapacitě inženýrských sítí předpoklady i pro rozvoj průmyslu 4.0, tedy výroby s přidanou hodnotou s vysokým podílem digitalizace a automatizace, řekl ČTK mluvčí skupiny Panattoni Petr Dušek.

V areálu byl před 150 lety otevřen uhelný důl Krimich, ve své době nejhlubší v západočeském revíru. Ve 20. letech 20. století tam Škoda Plzeň postavila tepelnou elektrárnu, která zásobovala její strojírenské závody v Plzni, město Nýřany i nedalekou muniční továrnu. Elektrárna ukončila provoz v polovině 50. let, šachta byla uzavřena v roce 1971. Poté byl areál přebudován na potravinářský závod Likony Nýřany, který fungoval až do 90. let. Byla tam i betonárka Prefa.

"V současnosti připravujeme nezbytné administrativní kroky včetně žádosti o posouzení dopadů na životní prostředí EIA a hledáme nejlepší technické řešení revitalizace území," uvedl generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko Pavel Sovička. Stavitel průmyslových zón se podle něj může opřít o zkušeností s oživením velkých brownfieldů, tedy starých a nevyužívaných nemovitostí a ploch, například z přípravy průmyslové zóny po bývalém závodě Škoda Ostrov na Karlovarsku.

"Se společností Panattoni spolupracujeme dlouhodobě, a tak víme, že se v poslední době zaměřuje i na návrat průmyslu do tradičních lokalit. V době všeobecného nedostatku prostor jde o velmi žádané aktivity," uvedla Monika Hubková, manažerka fondu LOGISTIS, spravovaného společností AEW, který je investorem celého projektu. Pro fond je to první brownfield v ČR a první aktivita mimo Středočeský kraj.

"Panattoni Park Nýřany Terminál nabídne rychlé spojení do Německa a do Prahy i přímou železniční dopravu. Průmyslový park bude mít dobrou dopravní obslužnost i pro pracovní sílu," řekl Tomáš Pícha z firmy CBRE, která pomáhala s přípravou. Podle něj stavební boom u Nýřan potvrzuje, že potenciál Plzeňska pro průmyslovou výrobu a logistiku není vyčerpán. Místo stále těží z industriální tradice, dopravních tahů, strojírenské základny, univerzity a blízkosti Německa. V nedalekém Panattoni Park Pilsen West přibylo během dvou let šest nájemců - firmy Alutech, Sony DADC, IAC, Maurice Ward a nedávno Group Plastivaloire a Filtration Group.