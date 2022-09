Panasonic v Plzni bude investovat 3,5 mld. Kč do výroby tepelných čerpadel

Plzeň - Společnost Panasonic bude investovat postupně do roku 2026 zhruba 145 milionů eur (přes 3,5 miliardy Kč) do svého závodu v Plzni. Výrazně posílí výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, po nichž je teď v Evropě velká poptávka. Do fiskálního roku, který končí v březnu 2026, chce zvýšit roční výrobní kapacitu na 500.000 jednotek, oznámila dnes centrála Panasonic Corporation v japonské Ósace.

Podnik přijme stovky lidí, při plném vytížení linek by to mohlo být podle informací ČTK až 2000 zaměstnanců. Podle generálního manažera Panasonic AVC Networks Czech Radka Vacha teď začíná rekonstrukce plzeňského závodu, kde letos v březnu skončila výroba televizorů.

"Spouštíme teď velmi širokou promo kampaň na nábor. Potřebujeme do budoucna stovky zaměstnanců," řekl ČTK Vach. Konkrétní počet neuvedl. Podle šéfa podnikových odborů Jana Dvořáka je nyní v továrně asi 350 kmenových pracovníků a asi stovka agenturních, kteří vyrábějí hlavně tepelná čerpadla, zatím jen jejich vnitřní jednotky, a menší počet lidí ještě blu-ray přehrávače a rekordéry.

Rozšířená výroba tepelných čerpadel, kdy budou z plzeňských výrobních linek sjíždět také venkovní jednotky, má začít od dubna 2023 a dále se do ní bude investovat a kapacita zvyšovat až do roku 2026. "Jsme a budeme jedinou centrálou Panasoniku (na výrobu tepelných čerpadel) pro celou Evropu," řekl Vach ČTK. Venkovní jednotky dnes vyrábí korporace v Malajsii a do Evropy se vozí lodí.

Panasonic AVC Networks Czech zahájil v Plzni výrobu tepelných čerpadel v roce 2018, vnitřních jednotek dnes vyrábí desítky tisíc ročně a jejich produkce podle Vacha meziročně násobně roste. V Evropě se teď v době energetické krize snižuje spotřeba plynu a dalších fosilních paliv a posiluje se elektrifikace. Panasonic chce rychle vytvořit výrobní kapacitu, která by poptávku uspokojila. "Výroba tepelných čerpadel se meziročně znásobuje kvůli zelené politice Evropy, Green Dealu a nedostatku plynu vinou války na Ukrajině," uvedl Vach. Lidé teď podle něj panikaří a chtějí měnit plynové kotle. A všechny státy EU včetně ČR dotují tepelná čerpadla a fotovoltaiku.

Podnik letos v březnu ukončil výrobu televizorů. Loni v říjnu uvedl, že ji přesouvá z Plzně do externí společnosti, jak to několik let dělá většina firem v oboru, a loni v říjnu slíbil, že rozšíří výrobu tepelných čerpadel. "Začali jsme rekonstruovat továrnu hned po ukončení výroby televizorů. Během té doby ale poptávka po tepelných čerpadlech v Evropě vinou války na Ukrajině a nedostatku plynu dramaticky rostla," řekl Vach. Potvrdil, že ve fiskálním roce od dubna 2025 do března 2026 jich chce firma vyrobit 500.000 kusů, tedy vnitřních a vnějších jednotek. Podle zatím nepotvrzených informací má být v Plzni výhledově také vývojové oddělení na tepelná čerpadla.

"Je to skvělá zpráva pro náš závod i zaměstnanost v regionu. S televizemi nám pomohla vlna digitalizace a teď to vypadá na vlnu přechodu na ekologické zdroje vytápění. Je to velmi nadějné," uvedl Dvořák. Tepelná čerpadla vzduch-voda, která sbírají a využívají teplo ze vzduchu, vypouštějí méně emisí CO2 než konvenční spalovací kamna na fosilní paliva. Systém Panasonic A2W je vybaven technologií, která umožňuje topným tělesům udržet si topný výkon i při nízkých venkovních teplotách, uvedla firma.

Kvůli ukončení výroby televizí mělo do letošního března z firmy odejít 400 nebo 450 kmenových lidí. Podle Vacha jich firma nakonec propustila o necelou stovku méně, protože se zachránily desítky lidí pro velkovýrobu tepelných čerpadel. Propuštěné zaměstnance si rozebraly okolní firmy z průmyslové zóny Borská pole. Šlo hlavně o japonského výrobce klimatizací Daikin a americký Ball, který vyrábí v Ejpovicích na Plzeňsku hliníkové plechovky a teď dokončuje velkou továrnu na Borských polích v Plzni za 4,2 miliardy Kč a chce mít do prosince 200 lidí. "Propuštění sehnali práci hned a až na výjimky nemají problémy," dodal Dvořák.

Podle něj zaměstnával Panasonic v Plzni v dobách největšího rozmachu až 7500 lidí, z toho asi třetinu kmenových. Největší vrchol měl v roce 2010, kdy vyrobil 3,9 milionu televizorů. Poslední fiskální rok to byl asi milion.

Panasonic otevřel továrnu na televizory v Plzni v roce 1997. Další závody na výrobu autorádií má Panasonic v Pardubicích a v Plané u Mariánských Lázních na Tachovsku vyrábí elektronické součástky.