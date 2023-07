Panasonic investuje do výroby tepelných čerpadel v Plzni 7,6 mld.

Plzeň - Japonská korporace Panasonic hodlá do roku 2025 investovat do svého závodu v Plzni 7,6 miliardy Kč, což je za poslední léta rekordní suma v porovnání s ostatními průmyslovými firmami v kraji. Posílí výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, po nichž je v Evropě velká poptávka. Podnik, který loni v březnu skončil v Plzni po čtvrtstoletí s výrobou televizorů, začal v roce 2018 vyrábět vnitřní jednotky čerpadel a od letošního 3. července venkovní jednotky. Do roku 2030 chce vyrábět milion čerpadel ročně, řekl dnes ČTK Radek Vach, ředitel obchodního plánování Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, která se v době výroby televizorů jmenovala Panasonic AVC Networks Czech.

Polovina částky investované do roku 2025 půjde do staveb a druhá do technologie. "Půlku závodu, která se nebude bourat, jsme už od loňska připravovali a renovovali pro výrobu venkovních jednotek čerpadel, takže ta už je připravená. Od letošního září do prosince zboříme první půlku, tedy budovu číslo jedna, a kompletně vystavíme novou, větší a vyšší - třípatrovou," řekl Vach. Vzhledem k tomu, že se nová budova po přestavbě rozšíří, tak bude po dokončení zahrnovat dvě třetiny závodu.

"Dnes máme kolem 800 zaměstnanců, necelá třetina z nich jsou agenturní. Každý měsíc přijímáme desítky lidí a budeme dále masivně nabírat vyšší stovky zaměstnanců," řekl Vach. Do března 2026 jich chce mít podnik 2000. Do loňského března, po konci výroby televizorů, odešlo z firmy 900 až 1000 lidí, z toho asi 400 kmenových. "Sezvali jsme 40 firem z okolního regionu a ty si je okamžitě rozebraly. A teď jak začínáme nabírat, tak se znovu ptají, jestli by u nás nebylo místo," uvedl.

Plzeňský podnik loni vyrobil 100.000 tepelných čerpadel, letos plánuje až dvojnásobek, do dvou let se chce dostat na 550.000 kusů. První venkovní jednotky Panasonic vyrobené 3. července jsou s ekologickým chladivem R290 - tato zařízení se dosud produkovala jen v Asii.

Panasonic AVC Networks Czech otevřel továrnu na televizory v Plzni v roce 1997. Další závod na výrobu autorádií má Panasonic v Pardubicích.