Pamětník posledního zápasu s Chorvaty Darida věří, že národní tým je nyní lepší

Ilustrační foto - Utkání ME ve fotbale Skotsko - ČR v Glasgow, zprava Scott McTominay ze Skotska a Vladimír Darida z ČR. ČTK/AP/Robert Perry

Glasgow - Kapitán Vladimír Darida věří, že fotbaloví reprezentanti podají v pátečním druhém utkání skupiny na mistrovství Evropy proti Chorvatsku lepší výkon než při posledním vzájemném duelu před pěti lety na šampionátu ve Francii, který skončil 2:2. Jeden ze čtyř pamětníků zápasu z aktuálního českého výběru je přesvědčen, že mužstvo má nyní větší útočnou kvalitu. Národní tým se podle něj proti úřadujícím vicemistrům světa nesmí bát hrát.

"Rozhodně bychom chtěli předvést lepší hru, než jsme předvedli proti Chorvatsku na posledním šampionátu ve Francii. Výsledek to tehdy nebyl špatný, ale rozhodně by to chtělo hrát lépe," řekl Darida na on-line tiskové konferenci.

Svěřenci tehdejšího reprezentačního trenéra Pavla Vrby před pěti lety až v poslední čtvrthodině smazali proti Chorvatům dvoubrankovou ztrátu, bod jim ale následně k postupu nestačil. Vedle Daridy si ze současného výběru ve vzájemném duelu v roce 2016 zahrál ještě obránce Pavel Kadeřábek a na lavičce byli jako náhradníci brankáři Tomášové Vaclík a Koubek.

"Ten tým je oproti roku 2016 trochu jiný. V tom posledním zápase jsme toho kromě posledních 10 minut, kdy jsme Chorvaty dokázali zatlačit, dopředu moc neukázali. Teď máme rozhodně větší kvalitu směrem do ofenzivy," uvedl Darida.

Po pondělní výhře 2:0 nad Skotskem v úvodním zápase Eura podle českého kapitána nelétá mužstvo v oblacích. "Určitý optimismus v kabině zavládl. Ale víme, že to byl papírově nejlehčí soupeř, který nás tu potkal. Nyní nás čekají dva velmi kvalitní soupeři Chorvatsko a Anglie, takže určitě se nikdo z hráčů nepřipravuje nějak jinak než dosud," řekl Darida.

Chorvaté coby úřadující vicemistři světa budou v zápase mírným favoritem, byť na úvod turnaje podlehli Anglii 0:1. "Musíme se připravit na to, abychom byli kompaktní v defenzivě. Nesmíme se ale zase soustředit pouze na defenzivu. Musíme být aktivní, hrát s míčem. Bude důležité, abychom si vytvořili vepředu šance a nebáli se hrát," uvedl Darida.

"Samozřejmě bychom byli rádi, pokud vstřelíme branku jako první. Je to vždy výhoda. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že máme velmi silný tým, i co se týče morálky. Dokázali jsme některé zápasy už otočit. Takže bychom určitě nic nevzdali, pokud bychom jako první inkasovali," dodal záložník Herthy Berlín.