Pamětníci si v areálu Woodstocku připomínají 50. výročí festivalu

Bethel (USA) - Stovky "stárnoucích hippies", pamětníci z řad umělců, ale i lidé, kteří festival Woodstock na vlastní kůži nezažili, přijíždějí na víkend do amerického Bethelu přesně 50 let po konání legendární hudební přehlídky. Vzpomínky na tehdejší události bude až do neděle oživovat série vystoupení a dalších akcí pořádaná místním kulturním centrem. Publikum je nicméně tento víkend mnohem méně početné než skoro půlmilionový dav, který se zde shromáždil v srpnu 1969 při vystoupeních Grateful Dead, Jimiho Hendrixe, The Who či Janis Joplinové.

Program v Bethel Woods Center for the Arts odstartoval ve čtvrtek večer koncertem písničkáře Arlo Guthrieho. Syn Woody Guthrieho však chtěl alespoň jednu píseň odzpívat co nejblíže místům, kde stálo podium před 50 lety. S kytarou vyrazil na louku pod kulturním centrem a před skupinou novinářů při odpoledním slunci zahrál proslulou baladu Boba Dylana The Times They Are a-Changin.

"Byly to skvělé okamžiky," vzpomínal Guthrie na zážitky ze srpna 1969. "Pro mě byl festival Woodstock oslavným koncem jedné éry. Nebyl to začátek ničeho. Byl to konec něčeho a byl to konec velmi vzrušené doby, která byla zároveň velmi nádherná," citovala jej agentura AP.

Jako začátek svého života naopak označil Woodstock 69letý Les Poinelli, který se na zřejmě nejslavnějším hudebním festivalu všech dob poznal se svojí budoucí manželkou. Agentuře AFP popsal, že veškeré sexuální dobrodružství tehdy pro něj a ženu jeho srdce spočívalo v jednom polibku na rozloučenou. Gail a Les se vzali o dva roky později a měli spolu pět dětí. Když Gail v roce 2016 zemřela, nechal jí prý Les na náhrobní kámen vyrýt slova: "Od Woodstocku na věky věků."

Do Bethelu přijel na víkend podobně jako stovky dalších "stárnoucích hippies ve vybledlých tričkách, v bundách s třásněmi a s květinovými věnci na hlavách", píše AFP. V rámci vzpomínkového víkendu vystoupí i další účastníci původního festivalu: kytarista Carlos Santana nebo někdejší frontman Creedence Clearwater Revival John Fogerty. Podobnou akci pořádalo zdejší umělecké centrum už před deseti lety, několik vzpomínkových festivalů se konalo také v 90. letech.

"Tohle je jako pouť. Návrat do svaté země," řekl AP Glenn Radman ze státu Connecticut, který přijel se svým kamarádem. Stejně jako Radman se po 50 letech do Bethelu vracel také Roger Dennis, který žije v Ithace ve státě New York. "Byl jsem tady přesně v tenhle den před 50 lety a byl to jeden z nejsilnějších zážitků mého života. Prostě jsem musel zase přijet," řekl Dennis.

Například Patrick Depauw, který do dějiště Woodstocku dorazil z Belgie, ale atmosféru legendárního festivalu na vlastní kůži nezažil. V době jeho konání mu bylo deset let a zážitek mu zprostředkoval teprve oscarový dokument Woodstock z roku 1970.

"Tahle událost se promítla do celého mého života. Nemyslel jsem na nic jiného, než že si splním svůj sen a na 50. výročí přijedu do dějiště původního festivalu," řekl agentuře AFP.

Během "Třech dní míru a hudby" v srpnu 1969 vystoupilo na louce u Bethelu přes 30 hudebníků, mimo jiné Greatful Dead, Janis Joplinová, Jefferson Airplane, Joe Cocker, The Who a Jimi Hendrix. Jméno dostal festival po asi 70 kilometrů vzdáleném městě Woodstock, kde se měl původně konat. Čtveřice mladých organizátorů tehdy plánovala akci pro 50.000 lidí. Nakonec jich podle policejních odhadů přijelo 450.000 a akce se stala symbolem éry hnutí hippies i protestem proti válce ve Vietnamu a proti establishmentu.