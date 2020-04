Pamětní deska připomíná ve Velehradě vyhnání řeholníků z klášterů

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Ve Velehradě na Uherskohradišťsku dnes byla instalována pamětní deska, která připomíná Akci K před 70 lety - likvidaci klášterů komunistickým režimem. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli vyhnáni a vyvezeni téměř všichni řeholníci z mužských klášterů, na konci září následovala akce Ř, jejímž cílem byly kláštery ženské. Jedním z míst, kde komunisté zasáhli, byl i Velehrad, který je významným poutním místem. Bylo zde 25 jezuitů a 46 noviců, řekl dnes ČTK velehradský farář Josef Čunek.

"Měli to velice dobře zorganizované, přesně o půlnoci vtrhli do všech klášterů od Chebu až po Košice. Vytrhli ze spánku řeholníky, shromáždili je v refektářích, donutili je vzít si jenom nejnutnější oblečení a celou noc a celý druhý den je vláčeli po různých cestách, až je dopravili do centralizačních táborů," uvedl farář. Řeholníci byli uvězněni v internačních táborech, státu připadly nemovitosti, umělecké předměty či knihy.

"Moje generace, my jsme žili z těchto lidí, kteří prošli brutálními zásahy totalitních režimů, byli ve vězeních nebo byli různě ostrakizováni. Ale prožívali to v jakési trpělivosti, v duchu Kristovy oběti, a nám potom mohli sdělovat to, že pro pravdu se dá také něco vytrpět a vlastně vyjít z utrpení ještě nějak posíleni," uvedl Čunek.

Pamětní desku vysokou přes dva metry vytvořil velehradský sochař Otmar Oliva, umístěná je na budově gymnázia. Text připomíná Akci K nejen na Velehradě, ale v celé republice. "Vloženy jsou dvě stuhy, na jedné je Nezapomínáme, na druhé text Jana Zahradníčka ze Znamení moci, který napsal na Mírově, na Mírově seděl třeba i můj tata," řekl dnes ČTK Oliva. Součástí plastiky je jezuitský znak, protože na Velehradě byli jezuité. V dolní části desky je srdce protkané štolami i ostnatými dráty. "Nakonec vykvetou do vítězství, protože ti chlapi to vydrželi, to je pro nás obrovská věc, mít příklad těchto lidí," uvedl Oliva.

Na desku přispěla řada institucí i lidí, celkem bylo 85 dárců, uvedl jeden z organizátorů sbírky Vladimír Výleta. Na podzim by se mělo konat slavnostní žehnání desky, uveden bude také almanach se vzpomínkami pamětníků i okolnostmi vzniku pamětní desky.