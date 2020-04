Pamětní deska připomíná ve Velehradě vyhnání řeholníků z klášterů

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Ve Velehradě na Uherskohradišťsku dnes byla instalována pamětní deska, která připomíná Akci K před 70 lety - likvidaci klášterů komunistickým režimem. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli vyhnáni a vyvezeni téměř všichni řeholníci z mužských klášterů, na konci září následovala akce Ř, jejímž cílem byly kláštery ženské. Jedním z míst, kde komunisté zasáhli, byl i Velehrad, který je významným poutním místem. Bylo zde 25 jezuitů a 46 noviců, řekl dnes ČTK velehradský farář Josef Čunek.

"Měli to velice dobře zorganizované, přesně o půlnoci vtrhli do všech klášterů od Chebu až po Košice. Vytrhli ze spánku řeholníky, shromáždili je v refektářích, donutili je vzít si jenom nejnutnější oblečení a celou noc a celý druhý den je vláčeli po různých cestách, až je dopravili do centralizačních táborů," uvedl farář. Řeholníci byli uvězněni v internačních táborech, státu připadly nemovitosti, umělecké předměty či knihy.

"Moje generace, my jsme žili z těchto lidí, kteří prošli brutálními zásahy totalitních režimů, byli ve vězeních nebo byli různě ostrakizováni. Ale prožívali to v jakési trpělivosti, v duchu Kristovy oběti, a nám potom mohli sdělovat to, že pro pravdu se dá také něco vytrpět a vlastně vyjít z utrpení ještě nějak posíleni," uvedl Čunek.

Pamětní desku vysokou přes dva metry vytvořil velehradský sochař Otmar Oliva, umístěná je na budově gymnázia. Text připomíná Akci K nejen na Velehradě, ale v celé republice. "Vloženy jsou dvě stuhy, na jedné je Nezapomínáme, na druhé text Jana Zahradníčka ze Znamení moci, který napsal na Mírově, na Mírově seděl třeba i můj tata," řekl dnes ČTK Oliva. Součástí plastiky je jezuitský znak, protože na Velehradě byli jezuité. V dolní části desky je srdce protkané štolami i ostnatými dráty. "Nakonec vykvetou do vítězství, protože ti chlapi to vydrželi, to je pro nás obrovská věc, mít příklad těchto lidí," uvedl Oliva.

Na desku přispěla řada institucí i lidí, celkem bylo 85 dárců, uvedl jeden z organizátorů sbírky Vladimír Výleta. Na podzim by se mělo konat slavnostní žehnání desky, uveden bude také almanach se vzpomínkami pamětníků i okolnostmi vzniku pamětní desky.

Likvidaci klášterů zažili i Vlastimil Ovčáčík a Josef Hladiš

Akci K, tedy likvidaci klášterů komunistickým režimem, zažil před 70 lety ve Velehradě na Uherskohradišťsku i Vlastimil Ovčáčík. Bylo mu tehdy 21 let a byl novicem. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli v republice vyhnáni a vyvezeni téměř všichni řeholníci z mužských klášterů. Z Velehradu bylo tehdy odvezeno 25 jezuitů a 46 noviců. Dnes tuto akci na Velehradě připomnělo instalování pamětní desky, kromě Ovčáčíka se toho zúčastnil i další pamětník Josef Hladiš, kteří na Velehradě žijí.

"My jsme tyto události celkem čekali, protože v té době už běžely velké procesy s představenými a už 'lítaly' tresty přes 20 let a tušili jsme, že to bude pokračovat v dalších a dalších procesech," řekl dnes novinářům Hladiš, kterému bylo při Akci K 19 let.

"Vybaví se mi to půlnoční buzení, bylo s rázným křikem a pokyny policejními. Jednak to byli lidé, kteří byli v civilu, tedy tajná policie, i uniformovaná SNB," uvedl Hladiš. "Byli jsme mladí, takže nás odvezli na centralizační klášter Bohosudov, pak do Hájku u Prahy, udělali z toho převýchovu pro ty mladší. Potom jsme se za nějaký čas objevili na Klíčavě u Lán, tam jsme budovali přehradu jako dělníci," řekl Hladiš.

Ovčáčík si jako první vzpomínku na událost před 70 lety vybaví cestu autobusem, kdy je policie odvážela. V autobuse byl i Josef Koláček, který byl později také redaktorem Radia Vatikán, latinsky pronesl žalm "Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho". "Ten 'estébák' zařval Klid! On tomu nerozuměl. Ale to byla naše orientace do dalších dnů," uvedl Ovčáčík, podle kterého se nejdřív nevědělo, kam je policie z Velehradu veze. "Sledovali jsme podle hvězd, jaká je trasa, nejdříve jsme mysleli, že nás vezou na Sibiř, ale byli jsme potěšeni, že směřujeme na západ do Bohosudova," uvedl Ovčáčík, podle kterého si kněží a novici mohli s sebou vzít jen nejnutnější osobní věci. Ovčáčík poté onemocněl, později pracoval například ve vsetínské zbrojovce nebo v zemědělství, byl také vězněn.