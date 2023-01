Pamela Andersonová v pamětech píše o tom, že byla ve 12 letech znásilněna

Los Angeles - Pamela Andersonová v dětství opakovaně čelila sexuálnímu násilí, a to včetně znásilnění, když jí bylo pouhých 12 let. Pětapadesátiletá herečka, která se proslavila seriálem Pobřežní hlídka, to uvádí ve svých pamětech nazvaných Love, Pamela, o nichž informuje server BBC.

Andersonová se narodila v malém městečku Ladysmith na západě Kanady do mladé rodiny, v níž otec alkoholik opakovaně napadal její matku. I mladá Pamela se v těžkém prostředí několikrát stala terčem násilí. Poprvé, když jí bylo mezi šesti a deseti lety, ji zneužívala chůva. "V té době jsem nic z toho nechápala. Vyhrožovala mi a říkala, abych to nikomu neříkala. Jinak se něco stane," vzpomíná Andersonová.

Když jí bylo 12 let, znásilnil ji 25letý známý. O dva roky později ji sexuálně napadl její středoškolský přítel spolu se skupinou kamarádů. "Nikomu jsem o tom neřekla," píše herečka. "Prostě jsem to vyblokovala."

"Jak jsem dospívala, uvědomila jsem si, že většina mých kluků byla špatná - a postupně se to zhoršovalo," stojí také v pamětech, které se začínají prodávat dnes. Andersonová má za to, že v něčem její kluci připomínali jejího otce. Násilím skončilo i první z jejích celkem šesti manželství. Bubeník skupiny Mötley Crüe Tommy Lee ji napadl, když v rukou držela jejich sedmitýdenního syna Dylana, za což skončil na šest měsíců za mřížemi.

Andersonová ale v pamětech vzpomíná i na šťastnější okamžiky svého života, například jak ji ve 22 letech na sportovním stadionu náhodou objevili pro reklamu a později modeling pro Playboy, na jehož titulní stranu se dostala 14krát, což nikdo jiný nedokázal.

Popisuje také setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu, kde byla jako představitelka organizace na ochranu zvířat PETA, nebo "platonický" vztah se zakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem, kterého několikrát navštívila na ekvádorské ambasádě v Londýně, která mu několik let poskytovala azyl.