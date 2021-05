Památník v Panenských Břežanech poprvé vystavil originál dopisu Kubiše

Panenské Břežany (u Prahy) - Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech u Prahy dnes poprvé představil veřejnosti originál dopisu Jana Kubiše. Parašutista jej napsal své přítelkyni Marii Žilanové 15 dní před provedením atentátu na protektora Reinharda Heydricha. Dnes od této akce uplynulo 79 let. Kromě Kubišova dopisu je v památníku nově vystavené i dílo Petra Stanického nazvané Anthropoid 42, řekl dnes ČTK ředitel Oblastního muzea Praha-východ Vlastislav Janík. Muzeum památník spravuje.

Fotogalerie

Kubiš u Žilanové bydlel na jaře 1942, když se podílel na přípravě náletu na plzeňskou Škodovku. Dopis, ve kterém na ni vzpomíná a oslovuje ji Máničko, napsal 12. května 1942. Žilanová poprvé o kontaktu s parašutisty promluvila v roce 1988. "Kontaktoval se s ní Jaroslav Čvančara, který dopis od ní obdržel a daroval ho našemu muzeu. Jednou ročně ho chceme vystavit v den atentátu," uvedl Janík. Dopis byl dosud v depozitáři.

Ve vestibulu památníku je otisk zdi ze dvora Porchester Gate v Londýně, u kterého byli parašutisté před nástupem na svou misi naposledy fotografováni. Dnes naproti přibyl exponát Petra Stanického zobrazující okno krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje z pražské Resslovy ulice. Symbolicky tak obě díla představují začátek i konec operace Anthropoid. V přilehlém parku je panelová výstava připomínající operaci Anthropoid, zůstane tam do podzimu. Dnes v 16:30 výsadkáře přiletí uctít vrtulník české armády. Akce nazvaná Den Jana Kubiše potrvá do 19:00.

Památník sídlí v Panenských Břežanech v takzvaném horním zámku, kde za války žil Karl Hermann Frank, který působil mimo jiné jako státní tajemník Úřadu říšského protektora. Dnes je výjimečně veřejnosti přístupný i dolní zámek, odkud Heydrich vyjel v den atentátu do Prahy. Nyní patří soukromému majiteli, který jej podle Janíka ve spolupráci s obcí i muzeem plánuje opravit a zpřístupnit.

Atentát na říšského protektora Heydricha byl zásadním činem odboje v Evropě. Českoslovenští parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš jej provedli 27. května 1942. Heydrich útok v pražské Libni přežil, ale o týden později podlehl následné infekci. Okupační správa v souvislosti s atentátem popravila tisíce lidí a v červnu 1942 srovnala se zemí obce Lidice a Ležáky. Kubiš s Gabčíkem a dalšími spolubojovníky zemřeli 18. června po boji, když se odmítli vzdát a opustit vyzrazený úkryt v kryptě kostele svatých Cyrila a Metoděje v Praze 2.

Desítky lidí si v Praze připomněly 79. výročí atentátu na Heydricha

Desítky lidí si dnes v Praze u pomníku Operace Anthropoid připomněly 79. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Vzpomínkové akce na počest hrdinství československých parašutistů, kteří v těchto místech 27. května 1942 zaútočili na Heydrichovo auto, se zúčastnil také slovenský velvyslanec Rastislav Káčer a zástupkyně britského velvyslanectví Lucy Hughesová. Mezi přítomnými byli také zástupci Junáka, Sokola a klubů vojenské historie. Dorazila také praneteř Jana Kubiše Dagmar Raupachová.

"Velkou akci chystáme příští rok k 80. výročí, podobnou tomu, co bylo v roce 2012, kdy se konaly akce po celé městské části Praha 8. Ale především bychom rádi, aby Parlament do té doby schválil náš návrh zařadit 27. květen do kalendáře jako Významný den České republiky," řekl ČTK starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

Pietní akt zahájila hudba skotských dudáků, která zdůraznila fakt, že výcvik československých parašutistů se uskutečnil ve Skotsku. Řečníci zdůraznili význam atentátu, který je pokládán za největší protinacistický čin odboje v Evropě. "Čin parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše je také ukázkou provázanosti osudů Čechů a Slováků," podotkl slovenský velvyslanec Káčer.

Na závěr po položení květinových věnců a květin zazněla československá hymna a hymna Velké Británie.

Gabčík a Kubiš se nelítostného nacistu a spoluautora takzvaného konečného řešení židovské otázky pokusili zlikvidovat 27. května 1942. Osudnou se mu stala právě silnice pod Vychovatelnou v Libni, kudy téměř každý den projížděl. V ostré zatáčce nedaleko Bulovky musel protektorův vůz zpomalit kvůli tramvaji a stal se snadným terčem. Nejprve se Gabčík pokusil vystřelit ze samopalu, v hlavni se mu ale vzpříčil náboj. V záloze byl Kubiš, který na vůz hodil bombu. Netrefil se sice do vozu, bomba vybuchla před pravým zadním kolem, úlomky ale Heydricha vážně zranily. Heydrich útok přežil, ale nečistoty zanesené do ran vedly k sepsi. Zemřel o pár dní později, 4. června.

Nacisté v odvetě vyhladili obce Lidice a Ležáky a popravili mnoho odbojářů a lidí, kteří jim pomáhali. Kubiš s Gabčíkem a dalšími spolubojovníky zemřeli 18. června po boji, když se odmítli vzdát a opustit vyzrazený úkryt v kryptě kostele svatých Cyrila a Metoděje v Praze 2.

Na místě v pražské Libni, kde v roce 1942 zaútočili odbojáři na Heydricha, připomíná od letošního roku jejich odvážný čin velká nástěnná malba. Téměř 200 metrů dlouhá zeď je pomalovaná černými siluetami letounu, s nímž výsadkáři přiletěli, samotných parašutistů, vozu s nacistickým vůdcem, legendárním kolem a v samotném závěru stylizovaným kostelem v Praze 2, kde hrdinové československého odboje našli smrt.