Památník v P. Břežanech představí atentát na Heydricha ve virtuální realitě

Panenské Břežany (u Prahy) - Památník v Panenských Břežanech v sobotu představí atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z května 1942 ve virtuální realitě. Návštěvníky do ní přenesou speciální brýle. Jde o pilotní projekt, který ukáže průběh atentátu z pozice nezávislého pozorovatele i z pozice jednotlivých aktérů, tedy Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka či svědkyně Marie Navarové, doprovázejí jej i autentické zvuky, tedy výstřely, zvonění tramvaje či výkřiky. ČTK to dnes řekl ředitel Oblastního muzea Praha-východ Vlastislav Janík. Muzeum památník spravuje. Od atentátu na Heydricha v pražské Libni dnes uplynulo 80 let.

Při sobotním Dni Jana Kubiše bude v muzeu vystaven originál dopisu Jana Kubiše, který napsal své přítelkyni Marii Žilanové 15 dní před provedením atentátu. Historik Eduard Stehlík připravil přednášku o Janu Kubišovi a celý večer bude zakončený promítáním filmu Atentát režiséra Jiřího Sequense. Připravené jsou i ukázky historické techniky a program pro děti. "I módní přehlídka tam bude," přiblížil Janík. Součástí nového projektu je kromě virtuální reality i audio profil postav, který přiblíží jejich život i roli při atentátu.

Muzeum také návštěvníkům ukazuje odlitek zdi ze dvora domu Porchester Gate, kde byla naplánována operace Anthropoid. Při sobotní akci na ni budou promítány fotky parašutistů, kteří šli v roce 1942 do akce. "V expozici máme takové unikáty, jako je třeba ochranná přilba Josefa Valčíka nebo torzo padáku skupiny Anthropoid," doplnil ředitel. Torzo padáku zapůjčilo Muzeum Vysočiny Třebíč, přilbu Polabské muzeum Poděbrady.

Zároveň bude v Panenských Břežanech otevřený i takzvaný Dolní zámek, který Heydrich obýval.