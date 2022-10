Památník národního písemnictví sídlí ode dneška v pražské Bubenči

Praha - Téměř po sedmi desítkách let působí ode dneška na nové adrese Památník národního písemnictví, který bude především pro své expozice a výstavy používat název Muzeum literatury. Instituce, která sídlila od 50. let ve Strahovském klášteře, dokončila přesun do rekonstruované Petschkovy vily v Bubenči. Dnes v 18:00 se vernisážemi několika výstav otevře veřejnosti, do 23. října bude vstup do muzea volný a nabídne mnoho pořadů pro dospělé i děti.

Bubenečská vila se rekonstruovala od roku 2017. Nové expozice představí téměř tisícovku exponátů v deseti sálech. Součástí muzea budou kavárna, programový sál, studovna, odborná pracoviště a rozsáhlá zahrada.

Památník desítky let sídlil ve Strahovském klášteře. Vznikl v 50. letech poté, co komunistická moc donutila premonstráty opustit Strahovský klášter. V roce 1952 v něm byl založen Památník národní kultury, jenž převzal Strahovský klášter včetně fondů jeho knihovny a fondů klášterních knihoven.

Památník národního písemnictví (PNP) jako muzeum české literatury z něj vzniklo v roce 1953. Počátkem 90. let byl klášter řádu vrácen a památník zůstal v malých prostorách. Od té doby se hledalo pro instituci nové místo.

Součástí PNP je také Letohrádek Hvězda, Malá vila v Pelléově ulici, Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov a Centrální depozitář v Litoměřicích.