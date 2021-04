Památky ve správě NPÚ sezonu zatím nezahájí, zavřené mají i zahrady

Praha - Turistická sezona na státních hradech a zámcích, která tradičně začíná 1. dubna, bude letos stejně jako loni opožděna kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Otevřené zatím nebudou ani zahrady a parky tam, kde jsou součástí prohlídkových okruhů. Pokud je někde volně přístupný park, lidé do něj mohou. V Praze budou od pátku otevřené části zahrad kolem Pražského hradu, ty spravuje sám Hrad.

Přístupná bude Královská zahrada, Jižní zahrady a horní část Jeleního příkopu. Vstup bude zdarma a počet návštěvníků nebude nijak omezen. Nádvoří Hradu s výjimkou katedrály sv. Víta zůstávají uzavřená, lidé ale mohou během Velikonoc navštěvovat bohoslužby, které se v areálu Hradu budou konat. Pražský hrad zároveň ruší povinné kontroly, které byly pět let spolu se zátarasy u všech vstupů do areálu.

Blízké Palácové zahrady pod Pražským hradem, které spojují Hrad s Malou Stranou a nabízejí poutavé pohledy na Prahu, se však neotevřou. Ve své správě je má Národní památkový ústav. "Interiéry ani exteriéry našich památek zatím otevřít nemůžeme. Pouze tam, kde je park či zahrada neoplocený a veřejně přístupný, jako třeba ve Valči, je lidé mohou běžně navštěvovat," řekla ČTK mluvčí NPÚ Jana Hartmanová.

Kdy se budou moci památky s ohledem na vývoj pandemie otevřít, zatím není jasné. NPÚ má ve správě stovku státních hradů, zámků a dalších objektů. Loni byly na jaře památky uzavřeny skoro dva měsíce, o prázdninách však návštěvnost dosáhla podobné úrovně jako v minulých letech. Přesto do konce hlavní sezony, tedy do konce září, památky navštívilo 3,613 milionu lidí. V předchozím roce to ve stejném termínu bylo 4,6 milionu lidí. V roce 2019 ale za celý rok dosáhla návštěvnost téměř 5,3 milionu lidí, protože mohli chodit až do konce roku a i díky adventním akcím. Ty se ale loni kvůli pandemii nekonaly, několik málo objektů otevřených v prosinci roční návštěvnost zvýšilo jen nepatrně na 3,616 milionu lidí.

Pandemie ale paradoxně památkám přinesla i výhody. Zejména ty nejnavštěvovanější jako Český Krumlov, Lednice či Hluboká, které byly v minulých letech na hranici svých kapacit, přestávku podle NPÚ potřebovaly. Lidé si tak v době, kdy byly objekty otevřené, hledali méně exponované památky a největší nárůst počtu návštěvníků zaznamenaly hradní zříceniny, které dokonce za kratší sezonu navštívilo více lidí než v minulých letech.

V meziročním srovnání činil propad výnosů NPÚ v roce 2020 přes 190 milionů korun. Od zřizovatele NPÚ dostal na pokrytí ztráty 160 milionů. NPÚ má rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně.

Národní památkový ústav prezentuje své aktivity a prohlídky svých objektů on-line. V úterý 6. dubna spustí podcast, kde si budou moci zájemci poslechnout rozhovory o památkách, památkové péči, architektuře a kulturním dědictví. Naladit ho lze na Spotify, Apple Podcast, Youtube nebo na webu www.npu.cz.

