Památky hlásí většinou vydařené léto, pohoršila si koupaliště

Praha - Většina provozovatelů historických i průmyslových památek, zoologických zahrad a dalších turistických cílů v Česku je s návštěvností o prázdninách spokojena. Kvůli proměnlivému počasí zaznamenali oproti mimořádně vydařené loňské sezoně menší zájem koupaliště. Někteří provozovatelé soudí, že Češi začali tento rok znovu víc cestovat do zahraničí - kvůli počasí i lepší bezpečnostní situaci ve vzdálenějších destinacích.

Náporu zahraničních i domácích turistů čelí tradičně Praha, a to nejen v létě. V červenci a srpnu navštívilo například zrekonstruovanou historickou budovu Národního muzea přes 111.000 lidí. Loni o prázdninách přitom do 17 objektů spadajících pod Národní muzeum přišlo 66.000 návštěvníků. Petřínskou rozhlednu navštívilo v červenci téměř 82.000 lidí, zhruba o 3000 návštěvníků méně než loni. Pražský hrad zaznamenal pětiprocentní nárůst návštěvnosti téměř na 545.000 lidí. Do pražské zoo zavítalo od začátku července do 29. srpna skoro 425.000 lidí a 20. srpna tam přivítali letošního miliontého návštěvníka.

Další nárůst turistů zažívala v létě jižní Morava. Hodně táhla méně známá místa, industriální památky, adrenalinové zážitky a folklor. Ubytovací zařízení byla plná. Návštěvnost neklesla ani hradům a zámkům, mírný pokles zažila koupaliště. Nejnavštěvovanějším místem je v posledních letech Aqualand Moravia v Pasohlávkách.

Jako vydařenou hodnotí končící letní sezonu provozovatelé turistických atrakcí a ubytovacích zařízení i v Olomouckém kraji. Vyšší letní návštěvnost eviduje třeba zoo na Svatém Kopečku u Olomouce. Spokojena je také správa státního hradu Bouzov, který letos do závěru srpna navštívilo o 2000 lidí více než loni.

Za průměrnou označují letošní léto provozovatelé koupališť ve Zlínském kraji. Do památek v regionu zavítalo zřejmě i díky proměnlivému počasí přes prázdninové měsíce více lidí než loni. Do kempů v kraji však přijelo hodně lidí.

Také mnohé turistické cíle v Moravskoslezském kraji zaznamenaly vyšší návštěvnost než loni. Důvodem jsou podle jejich správců často pořádané kulturní akce či příznivé počasí. Návštěvnost porostla i v areálu industriálních památek, které spadají pod Dolní Vítkovice.

V Královéhradeckém kraji hlásí méně návštěvníků některá koupaliště a památky. K těm několika turistickým cílům, které naopak hlásí nárůst návštěvníků, patří ZOO Dvůr Králové nad Labem. Turistů o letních prázdninách mírně ubylo i v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn.

Turistické cíle v Pardubickém kraji měly v letní sezoně zpravidla průměrnou návštěvnost. Byla stejná nebo horší než loni. Zájem o muzea či památky spíše stagnoval. Například zámek v Litomyšli od začátku sezony do konce léta navštívilo kolem 46.000 turistů, což je také přibližně stejně jako loni.

S letošní letní sezonou jsou na Vysočině celkem spokojení provozovatelé kempů i jihlavské zoo. Méně lidí než v loňském horkém létě ale přišlo na koupaliště. Zájem o památky spravované státním Národním památkovým ústavem se drží na loňské úrovni, pokles zaznamenal zámek v Telči a jaroměřický zámek.

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově přilákalo letos přes 57.000 diváků, což je meziročně o 1000 více. Čeká i vyšší tržby. Jihočeské památky ve správě státního Národního památkového ústavu letos k 28. srpnu navštívilo meziročně od ledna skoro o 41.000 lidí méně, tedy asi 880.000. Návštěvnost Lipna je srovnatelná s loňskem, nejvíc tam lidi láká Stezka korunami stromů.

Jako lepší než v minulých letech hodnotí letošní prázdniny většina provozovatelů v Plzeňském kraji. Výrazně vyšší návštěvnost proti loňsku měl o prázdninách železnorudský region, centrum západočeské Šumavy. Větší zájem hlásí i zábavní vědecké centrum Techmania v Plzni. Skokové zvýšení počtu návštěvníků si připsali na zámku Kozel a na hradě Švihov.

Zájem lidí o koupaliště, půjčovny vodáckých lodí nebo památky v Karlovarském kraji byl spíše průměrný. Například o koupaliště byl největší zájem na začátku sezony.

Letošní letní sezona v Libereckém kraji byla horší než ta loňská. Zatímco v kempech jsou většinou s létem spokojeni, velký propad návštěvnosti měla o prázdninách koupaliště. Návštěvníků letos v létě ubylo památkám.

Návštěvnost koupališť v Ústeckém kraji byla podle předběžných odhadů srovnatelná s loňskem. Propadu zabránily tropické červnové dny. Kempy byly plné hlavně zpočátku léta, poslední hosty přijmou většinou na konci září.

Správci středočeských koupališť a kempů hodnotí letošní sezonu spíše jako průměrnou. Hrad Karlštejn na Berounsku považuje sezonu za standardní.